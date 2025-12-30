Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 16:45

Известный российский комик оказался в реестре должников у приставов

Комика Харламова внесли в реестр должников ФССП из-за штрафа в 3 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российского комика Гарика Харламова внесли в реестр должников ФССП, следует из базы данных судебных приставов. Согласно материалам, которые приводит «Газета.Ru», юморист оказался в перечне из-за штрафа в 3 тыс. рублей.

В материале говорится, что акт по административному делу составили неделю назад, 24 декабря. Предположительно, пишет издание, Харламов получил штраф за неправильную парковку.

Ранее Харламов отшутился о возможной беременности своей жены Екатерины Ковальчук. Шоумен заявил, что начал подозревать положение супруги на фоне слухов общественности. После он все же пояснил, что Ковальчук сейчас не беременна. Комик признался, что очень ждет детей от супруги.

Позже стало известно, что Харламов создаст собственное агентство полного цикла, которое займется маркетинговыми и ивент-услугами. Агентство предложит широкий спектр услуг, ориентируясь как на частных клиентов, организуя свадьбы, юбилеи и различные семейные торжества, так и на крупные корпоративные мероприятия.

Россия
комики
Гарик Харламов
штрафы
приставы
