«Всегда с тобой»: Харламов публично обратился к дочери Харламов трогательно поздравил дочь от Асмус с 12-летием

Юморист Гарик Харламов трогательно поздравил свою дочь Анастасию с днем рождения. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он опубликовал снимок 12-летней девочки, на котором она с улыбкой смотрит в объектив.

С днем рождения, моя любовь! Будь счастлива и здорова! Твой папа всегда с тобой! — написал Харламов.

Девочка появилась на свет в браке с актрисой Кристиной Асмус. В 2020 году супруги объявили о разводе. В 2024 году Харламов взял в жены актрису Екатерину Ковальчук, с которой встречался с 2021 года.

