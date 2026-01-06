Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 20:25

«Всегда с тобой»: Харламов публично обратился к дочери

Гарик Харламов
Юморист Гарик Харламов трогательно поздравил свою дочь Анастасию с днем рождения. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он опубликовал снимок 12-летней девочки, на котором она с улыбкой смотрит в объектив.

С днем рождения, моя любовь! Будь счастлива и здорова! Твой папа всегда с тобой! — написал Харламов.

Девочка появилась на свет в браке с актрисой Кристиной Асмус. В 2020 году супруги объявили о разводе. В 2024 году Харламов взял в жены актрису Екатерину Ковальчук, с которой встречался с 2021 года.

Ранее Алена Свиридова поделилась с подписчиками радостным событием: ее младшему сыну Григорию исполнилось 22 года. Певица пообещала ему, что будет всегда поддерживать и быть рядом в трудные минуты, несмотря на то что Григорий уже сам принимает важные решения.

До этого известный экстрасенс Тимофей Руденко и его супруга Анастасия Петрова скоро станут родителями. В своем новогоднем обращении медиум поделился этой радостной новостью и выразил восхищение беременными женщинами.

