Победитель «Битвы экстрасенсов» станет отцом

Известный экстрасенс Тимофей Руденко и его супруга Анастасия Петрова скоро станут родителями. В своем новогоднем обращении в Instagram (деятельность в РФ запрещена) медиум поделился этой радостной новостью и выразил восхищение беременными женщинами.

Руденко опубликовал видео, снятое в их уютной гостиной с камином и наряженной новогодней елкой. На нем супруги нежно целуются, а Тимофей заботливо прикасается к животу своей жены.

Экстрасенс обратился к своим поклонникам, подчеркнув, что грядущий год станет для него особенным. Он выразил уверенность, что этот период будет наполнен радостью и счастьем, поскольку он с нетерпением ждет появления ребенка.

Уверен, что мой год будет прекрасным, так как мы с женой в 2026-м ожидаем ребенка! Женщины, я провел рядом с женой первый триместр, и вы героини! Знайте это! Я просто восхищался стойкостью своей жены! Это правда поражает! Очень ее люблю! Ждем чудес в новом году, чего и вам желаем! С праздником! — подписал публикацию Руденко.

