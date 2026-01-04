Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 17:14

Победитель «Битвы экстрасенсов» станет отцом

Победитель «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко заявил о беременности супруги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Известный экстрасенс Тимофей Руденко и его супруга Анастасия Петрова скоро станут родителями. В своем новогоднем обращении в Instagram (деятельность в РФ запрещена) медиум поделился этой радостной новостью и выразил восхищение беременными женщинами.

Руденко опубликовал видео, снятое в их уютной гостиной с камином и наряженной новогодней елкой. На нем супруги нежно целуются, а Тимофей заботливо прикасается к животу своей жены.

Экстрасенс обратился к своим поклонникам, подчеркнув, что грядущий год станет для него особенным. Он выразил уверенность, что этот период будет наполнен радостью и счастьем, поскольку он с нетерпением ждет появления ребенка.

Уверен, что мой год будет прекрасным, так как мы с женой в 2026-м ожидаем ребенка! Женщины, я провел рядом с женой первый триместр, и вы героини! Знайте это! Я просто восхищался стойкостью своей жены! Это правда поражает! Очень ее люблю! Ждем чудес в новом году, чего и вам желаем! С праздником! — подписал публикацию Руденко.

Ранее известный российский автоблогер Эрик Давидович (Давидыч) впервые стал отцом. В одной из московских клиник его супруга Екатерина родила мальчика. Новорожденному дали имя Сандро. Пара официально оформила отношения в августе, и для Эрика это событие стало особенно значимым.
