Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 10:34

Гарик Харламов займется свадьбами и юбилеями

Гарик Харламов создал ивент-агентство полного цикла

Гарик Харламов Гарик Харламов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Креативный продюсер проекта Comedy Club Гарик Харламов объявил о создании собственного агентства полного цикла, которое займется маркетинговыми и ивент-услугами, передает РБК. Агентство предложит широкий спектр услуг, ориентируясь как на частных клиентов, организуя свадьбы, юбилеи и различные семейные торжества, так и на крупные корпоративные мероприятия.

Представитель артиста сообщил изданию, что юридическое лицо новой структуры сейчас проходит официальную регистрацию. Для развития своего предприятия Харламов привлек опытных партнеров: медиаменеджера Ксению Погодину, которая успешно работает с такими артистами, как Марина Кравец, Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин, а также продюсера Данилу Иванова.

Комментируя концепцию своего нового проекта, Харламов отметил, что команда агентства стремится создавать события, которые оставляют после себя исключительно приятные эмоции, не допуская ощущения «выжатого лимона». Он подчеркнул, что у них есть команда для организации мероприятий «под ключ».

Ранее Харламов отшутился о возможной беременности своей жены Екатерины Ковальчук. Шоумен заявил, что начал подозревать положение супруги на фоне слухов общественности.

Гарик Харламов
юмористы
бизнес
агентства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп признался в неприязни к некоторым лидерам
«Это будет серьезно»: китаист оценил мощность альтернативного блока НАТО
В России оценили идею ввести потолок цен на АЗС
В Петербурге третьеклассник отдал 75 тыс. рублей школьным обидчикам
Надпись «Я люблю Мухаммеда» спровоцировала скандал в Индии
Лукашенко раскрыл, на что готова пойти Белоруссия в отношениях с США
Захарова отреагировала на уродливое фото Трампа на обложке Time
Семья бойца СВО недополучила выплаты из-за ульяновских чиновников
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Что посмотреть в Болгарии: главные достопримечательности страны
Онколог развеял миф о раке груди у мужчин
Двое кубинцев попались росгвардейцам с крупной партией наркотиков
В Сети появились кадры ликвидации бригады ВСУ «Птицы Мадьяра»
Антифрод-сервис против липовых ДТП для выплат заработает в России
В Калининграде медики спасли жизнь матери и ребенка при сложных родах
Экономист дала совет, что делать с допуслугами к кредитам
В Госдуме готовят законопроект, защищающий владельцев ипотечных квартир
Психолог дал советы, как минимизировать конфликты на работе
Появилась хронология жестокого убийства геймером одноклассника в Петербурге
Назван самый холодный день в Москве на текущей неделе
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов
Общество

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.