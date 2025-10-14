Гарик Харламов займется свадьбами и юбилеями

Креативный продюсер проекта Comedy Club Гарик Харламов объявил о создании собственного агентства полного цикла, которое займется маркетинговыми и ивент-услугами, передает РБК. Агентство предложит широкий спектр услуг, ориентируясь как на частных клиентов, организуя свадьбы, юбилеи и различные семейные торжества, так и на крупные корпоративные мероприятия.

Представитель артиста сообщил изданию, что юридическое лицо новой структуры сейчас проходит официальную регистрацию. Для развития своего предприятия Харламов привлек опытных партнеров: медиаменеджера Ксению Погодину, которая успешно работает с такими артистами, как Марина Кравец, Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин, а также продюсера Данилу Иванова.

Комментируя концепцию своего нового проекта, Харламов отметил, что команда агентства стремится создавать события, которые оставляют после себя исключительно приятные эмоции, не допуская ощущения «выжатого лимона». Он подчеркнул, что у них есть команда для организации мероприятий «под ключ».

Ранее Харламов отшутился о возможной беременности своей жены Екатерины Ковальчук. Шоумен заявил, что начал подозревать положение супруги на фоне слухов общественности.