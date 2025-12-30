Громкое фиаско Зеленского, раскрыты новые детали в деле Долиной: что дальше

Владимира Зеленского заподозрили в употреблении психостимуляторов на переговорах в США, в Верховной раде требуют объявить президента Украины террористом, в деле о мошенничестве с деньгами певицы Ларисы Долиной появились новые детали — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Зеленского заподозрили в употреблении стимуляторов на переговорах с Трампом

Мирный план согласован на 90%, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров Вашингтона и Киева в резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По словам украинского политика, некоторые разделы были одобрены сторонами на 100%. Американский президент допустил вероятность заключения соглашения в течение ближайших нескольких недель.

При этом издание «Страна.ua» отметило, что план Киева и Европы убедить Трампа принять 20 пунктов Зеленского как новое мирное предложение не сработал. Журналисты также обратили внимание на эмоциональные реакции украинского лидера во время публичной части встречи. Когда журналисты спросили Трампа о его разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, Зеленский резко перестал улыбаться, уточнили они.

Странная мимика Зеленского на переговорах с Трампом может быть связана с его пристрастием к нелегальным нейростимулирующим веществам, рассказали эксперты. По мнению культуролога Анны Сысоевой, подобные мимические спазмы могут говорить о нейронной деградации украинского президента.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Alex Brandon/AP/TASS

«Если все так и было, то можно говорить, что у Зеленского нарушены некоторые нейронные процессы. Например, на уровне установки причинно-следственных связей. Президент Украины может не понимать, почему он и его страна оказались в таком положении и на него так давят США. Ведь еще совсем недавно, по его мнению, все было хорошо и ничто не предвещало беды», — сказала она.

Также Зеленский своим поведением может пытаться приобщиться к политикам новой европейской волны, подчеркнула эксперт. По ее словам, у президента не получилось создать иллюзию открытости.

«В Европе это многолетний тренд. Все эти поездки на велосипедах или в метро на работу, якобы случайное общение с простыми людьми — более открытая и непосредственная эмоциональность западных политиков. Но нюанс в том, что у Зеленского так не получается. У него снова выходит лишь гротескная пародия на спорный образ европейского прогрессивного политика», — добавила эксперт.

Депутат Рады Дмитрук предложил признать Зеленского террористом

Владимира Зеленского необходимо признать террористом после атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина, заявил уехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он также призвал мировое сообщество отреагировать на инцидент в соответствии с международными протоколами.

«В очередной раз обращаюсь ко всем мировым лидерам, участвующим в процессе урегулирования украинского вопроса. Необходимо признать Зеленского террористом, а все его окружение — террористическим режимом. И действовать в соответствии с международными протоколами и требованиями по борьбе с терроризмом», — заявил Дмитрук.

Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российские военные точно знают, каким образом, с помощью каких средств и в какой момент ответить на атаку Украины на резиденцию президента РФ в Новгородской области. По его словам, это террористический акт, направленный на срыв переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта

«Что касается военных последствий: наши военные знают, как, чем и когда отвечать», — подчеркнул он.

Также Песков уточнил, что после того как Киев атаковал резиденцию президента, Москва станет более жесткой в переговорах с Украиной. Он отметил, что в ответ на действия Украины РФ займет более решительную позицию.

«Дипломатические последствия этих действий [киевского] режима будут заключаться в ужесточении переговорной позиции Российской Федерации», — прокомментировал Песков.

В деле с мошеннической схемой с деньгами Долиной появились новые детали

В ситуации с хищением около 180 млн рублей у певицы Ларисы Долиной фигурирует не менее 10 банковских счетов в различных кредитных организациях, сообщили журналисты. Следователи установили, что неизвестные лица использовали эту сеть счетов для перевода похищенных средств.

«В ходе расследования уголовного дела истребованы банковские документы, установлено, что в целях совершения преступления и хищения денежных средств, принадлежащих Долиной Л. А., неустановленными лицами использовались расчетные счета в количестве 10 штук», — указано в сообщении.

Один из таких счетов был открыт на имя Александра Келдыбаева, который, согласно выпискам, в июне 2024 года получил от Долиной 15 млн рублей в два этапа. В ходе следствия выяснилось, что к моменту начала разбирательства Келдыбаев умер.

Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые с апреля по июнь 2024 года, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убедили ее перевести все сбережения и вырученные от продажи квартиры деньги на «безопасные» счета. Хотя суды первой и второй инстанций признали сделку по продаже недвижимости недействительной, Верховный суд РФ встал на сторону покупательницы Полины Лурье, постановив вернуть ей квартиру.

На фоне скандала с недвижимостью юрист Илья Русяев уточнил, что Лурье может жить в квартире в Хамовниках после ее фактического освобождения, даже если артистка или ее родственники пока еще зарегистрированы по этому адресу. По его словам, сам по себе регистрационный учет не предоставляет права собственности и не может ограничивать полномочия владельца недвижимости.

«Лурье вправе проживать в квартире после фактического освобождения, даже если Долина или ее родственники еще числятся зарегистрированными. Этот учет не дает титула и не блокирует правомочия собственника. Если же кто-то из зарегистрированных останется в квартире фактически, вопрос решается только через исполнение решения о выселении. Лурье станет собственницей в полном юридическом смысле именно после того, как органы Росреестра внесут запись в ЕГРН на основании вступившего в силу решения Верховного суда и заявления о регистрации. Прописка собственника не является условием возникновения права», — пояснил Русяев.

