Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 10:30

Дешевле и проще некуда: салат «Обжорка» за 30 рублей

Быстрая замена ужина: салат «Обжорка» Быстрая замена ужина: салат «Обжорка» Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда до зарплаты еще далеко, а хочется порадовать себя чем-то по-настоящему вкусным, на помощь приходит этот проверенный рецепт. Минимум затрат и всего пять минут времени превратят самые обычные овощи в настоящий хит вашего стола.

Возьмите 400 г свежей белокочанной капусты и нашинкуйте ее максимально тонкой соломкой. Сложите нарезку в глубокую миску, слегка посыпьте ее 0,5 ч. л. соли и хорошенько помните руками, чтобы овощ дал сок и стал значительно мягче. Откройте 1 банку самого простого консервированного зеленого горошка, слейте из нее всю лишнюю жидкость и отправьте к капусте. Нарежьте небольшими кубиками 2 отварных куриных яйца. Сюда же добавьте 1 небольшую головку репчатого лука, которую предварительно порубите на мелкие кусочки. Если хотите сделать вкус более пикантным, отправьте в общую массу 1 измельченный зубчик свежего чеснока.

Заправьте салат 2 ст. л. майонеза или используйте густую сметану, если предпочитаете более легкий вариант. Тщательно перемешайте все ингредиенты обычной ложкой и сразу подавайте к столу. Такой салат идеально дополнит любую кашу или жареную картошку.

  • Совет: добавьте в салат немного мелко нарезанной зелени.

Как приготовить сочные домашние котлеты, убрав два привычных продукта из их состава? Смотрите на NEWS.ru.

Читайте также
Этот салат вернул в рацион морскую капусту: классный микс с рисом и крабовыми палочками
Общество
Этот салат вернул в рацион морскую капусту: классный микс с рисом и крабовыми палочками
Салат цезарь с курицей: идеальный рецепт за 30 минут дома
Семья и жизнь
Салат цезарь с курицей: идеальный рецепт за 30 минут дома
Капустный пирог-лепешка на сковороде — сытно, дешево и очень быстро!
Семья и жизнь
Капустный пирог-лепешка на сковороде — сытно, дешево и очень быстро!
Жареная печень с луком по кавказскому рецепту — мягкая, ароматная, без горечи
Семья и жизнь
Жареная печень с луком по кавказскому рецепту — мягкая, ароматная, без горечи
Рис как в ресторане: маленькая хитрость, которая преобразит привычный гарнир
Общество
Рис как в ресторане: маленькая хитрость, которая преобразит привычный гарнир
салаты
рецепты
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
рецепт
салат
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы поедем»: известный детский хирург из США захотел вернуться в Россию
Власти раскрыли последствия атаки FPV-дрона ВСУ на частный дом
Названо условие, при котором Евросоюз и Россия могут вернуться к диалогу
Толпа британских туристов избила семью из Москвы в египетском отеле
Новый вирус впервые унес жизнь человека
Раскрыты подробности о состоянии рухнувших в Мурманской области опор ЛЭП
«Вашингтон» с Овечкиным потерпел обидное поражение в «регулярке» НХЛ
В Британии захотели создать свое ФБР
Спорим, что не делали: необычный салат с креветками и хурмой
Назван кандидат на роль переговорщика по Украине от Евросоюза
Как сделать пасту Амосова дома быстро: рецепт для иммунитета
На Западе раскрыли, как Трамп стал «свахой» Китая и союзников США
Черепах «ошпарило» кипятком в российском регионе
«Это страшно»: блокадница рассказала, как по Ленинграду вели пленных немцев
МИД РФ уточнил, как идет диалог по дипсобственности и авиасообщению с США
«Как Долину»: российского актера обманули мошенники
В Госдуме назвали главную цель массированного удара ВСУ по Белгороду
Молодые россияне рассказали о своем отношении к Богу
На Западе раскрыли смысл интереса США к Гренландии
В США медбрат был убит полицией за попытку помочь женщине в ходе протестов
Дальше
Самое популярное
В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.