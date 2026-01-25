Дешевле и проще некуда: салат «Обжорка» за 30 рублей

Когда до зарплаты еще далеко, а хочется порадовать себя чем-то по-настоящему вкусным, на помощь приходит этот проверенный рецепт. Минимум затрат и всего пять минут времени превратят самые обычные овощи в настоящий хит вашего стола.

Возьмите 400 г свежей белокочанной капусты и нашинкуйте ее максимально тонкой соломкой. Сложите нарезку в глубокую миску, слегка посыпьте ее 0,5 ч. л. соли и хорошенько помните руками, чтобы овощ дал сок и стал значительно мягче. Откройте 1 банку самого простого консервированного зеленого горошка, слейте из нее всю лишнюю жидкость и отправьте к капусте. Нарежьте небольшими кубиками 2 отварных куриных яйца. Сюда же добавьте 1 небольшую головку репчатого лука, которую предварительно порубите на мелкие кусочки. Если хотите сделать вкус более пикантным, отправьте в общую массу 1 измельченный зубчик свежего чеснока.

Заправьте салат 2 ст. л. майонеза или используйте густую сметану, если предпочитаете более легкий вариант. Тщательно перемешайте все ингредиенты обычной ложкой и сразу подавайте к столу. Такой салат идеально дополнит любую кашу или жареную картошку.

Совет: добавьте в салат немного мелко нарезанной зелени.

