Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 14:45

Котлеты вкуснее обычных! Убираем 2 привычных ингредиента, получаем шедевр!

Рецепт котлет: просто, быстро, вкусно и без хлеба Рецепт котлет: просто, быстро, вкусно и без хлеба Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие кладут в фарш хлеб и лук, чтобы сделать котлеты мягче, но именно эти продукты часто дают лишнюю влагу и могут перебивать вкус мяса. Если убрать их, получится более насыщенный мясной вкус и аппетитная корочка. Не верите? Секрет сочности — в правильном фарше и особой технике жарки.

Возьмите 500 г говяжьего фарша (жирность 15–20%), добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. сливок 10%, соль, перец и специи по вкусу. Как следует вымесите фарш руками — он должен стать липким и пластичным. Сформируйте котлеты, обваляйте их в кукурузной муке (она даст хруст без кляра).

Разогрейте сковороду с растительным маслом, жарьте котлеты на среднем огне 4–5 минут с каждой стороны под крышкой. Затем снимите крышку и доведите до золотистой корочки.

  • Совет: дайте котлетам «отдохнуть» 5 минут после жарки — так сок распределится равномерно.

7 лучших рецептов простых лепешек: от татарской катламы до турецких гезлеме — смотрите в нашей подборке.

котлеты
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простые рецепты
лайфхаки
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смолова отправят в тюрьму? Как накажут футболиста за драку в кафе
В одной из стран Прибалтики загорелась станция разлива СПГ
В НАТО призвали остановить эскалацию после инцидента с БПЛА в Польше
Россиянам указали на одну особенность поддельных банковских приложений
Россиянин стал инвалидом после одного неверного движения на рыбалке
На Украине обнаружили любопытную деталь упавших в Польше беспилотников
В Госдуме раскрыли замысел создания «Альянса дронов» между Украиной и ЕС
Суд ЕС принял решение по иску Януковича о санкциях
Мужчина угнал грузовик из карьера, чтобы доехать к возлюбленной ночью
У близкого к Зеленскому бизнесмена нашли прослушивающее устройство
В Госдуме рассказали, что ждет семьи не поступивших в школы детей мигрантов
SHAMAN раскрыл, на что ему пришлось пойти ради «Интервидения»
Когда нечем платить: как законно получить отсрочку по кредиту
Российский бизнесмен добился отмены санкций в европейском суде
НАТО проводит оценку инцидента с дронами над Польшей
В ГД оценили вероятность разрешения кризиса во Франции при новом премьере
«Точка кипения»: экс-нардеп о последствиях женской мобилизации на Украине
Названа причина страшной болезни Маргариты Симоньян
Китайские компании резко увеличили расходы на рекламу в VK
Россиянин нашел в лесу тело военнослужащего
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог
Общество

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.