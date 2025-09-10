Котлеты вкуснее обычных! Убираем 2 привычных ингредиента, получаем шедевр!

Рецепт котлет: просто, быстро, вкусно и без хлеба

Многие кладут в фарш хлеб и лук, чтобы сделать котлеты мягче, но именно эти продукты часто дают лишнюю влагу и могут перебивать вкус мяса. Если убрать их, получится более насыщенный мясной вкус и аппетитная корочка. Не верите? Секрет сочности — в правильном фарше и особой технике жарки.

Возьмите 500 г говяжьего фарша (жирность 15–20%), добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. сливок 10%, соль, перец и специи по вкусу. Как следует вымесите фарш руками — он должен стать липким и пластичным. Сформируйте котлеты, обваляйте их в кукурузной муке (она даст хруст без кляра).

Разогрейте сковороду с растительным маслом, жарьте котлеты на среднем огне 4–5 минут с каждой стороны под крышкой. Затем снимите крышку и доведите до золотистой корочки.

Совет: дайте котлетам «отдохнуть» 5 минут после жарки — так сок распределится равномерно.

