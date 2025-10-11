Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Кто из нас не любит тот самый классический торт «Наполеон» с нежнейшими слоеными коржами и воздушным заварным кремом? Но вот незадача — его приготовление традиционным способом отнимает целый день и требует изрядной доли мастерства. К счастью, есть гениальный обходной путь — ленивый вариант, который по вкусу ничуть не уступает оригиналу, но готовится буквально за считаные минуты. Секрет в использовании готового слоеного теста, которое прекрасно заменяет трудоемкие коржи, и в простом, но до безумия вкусном креме на основе сливочного масла и вареной сгущенки. Этот торт — настоящее спасение для современных хозяек, которые хотят порадовать близких легендарным десертом без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового бездрожжевого слоеного теста, 300 г качественного сливочного масла, 400 г вареной сгущенки и 1 яйцо для смазки. Разморозьте тесто согласно инструкции на упаковке. Раскатайте его в тонкие пласты и разрежьте на 6–8 равных частей, удобных для вашей формы. Каждый пласт обильно наколите вилкой, чтобы тесто не вздувалось при выпекании. Смажьте коржи взбитым яйцом для красивого золотистого цвета и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 12–15 минут до румяности. Готовые коржи полностью остудите, а обрезки измельчите в крошку для украшения. Для крема размягченное сливочное масло взбейте миксером до воздушной пышности, около 5 минут. Не прекращая взбивать, постепенно вводите вареную сгущенку. Крем должен стать однородным, густым и блестящим. Собирайте торт, промазывая каждый остывший корж кремом. Бока и верх торта также обильно покройте кремом и посыпьте крошкой. Дайте торту настояться в холодильнике не менее 4 часов, а в идеале — всю ночь. За это время коржи идеально пропитаются, и вы получите тот самый нежный, тающий во рту десерт.

