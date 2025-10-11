Telegram удивил пользователей одной функцией в новом обновлении В Telegram появилась возможность оставлять комментарии к своим контактам

В мессенджере Telegram были представлены новые функции для управления контактами, теперь при добавлении или изменении контакта пользователи могут оставлять персональные комментарии, доступные только им, а также устанавливать индивидуальные изображения профиля для контактов. Если у контакта не указана дата рождения, можно отправить предложение ее добавить — соответствующее уведомление придет в личный чат, где можно будет указать дату.

В групповых звонках и видеочатах появилась возможность отправки текстовых комментариев и реакций, которые кратковременно отображаются на экранах всех участников. Сообщения, содержащие единственный смайл без текста, преобразуются в анимированные реакции.

В версии для Apple iOS реализована поддержка дизайна Liquid Glass, так называемого «жидкого стекла», придавшего прозрачность элементам навигационной панели, клавиатуре, панели выбора стикеров и другим интерфейсным компонентам. Разработчики планируют продолжать обновлять визуальное оформление приложения в соответствии с развитием стандартов iOS 26 и последующих платформ.

Ранее в Telegram стартовали продажи эксклюзивной коллекции товаров, выпущенной в честь 40-летия основателя платформы Павла Дурова. В ассортимент коллекции входят цифровая фигурка создателя мессенджера, а также предметы одежды с фирменной символикой.