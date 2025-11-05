Венесуэльцы стали жаловаться на шпионов США через приложение CNN: венесуэльцы используют приложение для доносов на шпионов США

Жители Венесуэлы жалуются на нелояльных власти сограждан с помощью специального приложения VenApp, передает CNN. По информации журналистов, доносы на шпионов США участились после ухудшения отношений между Вашингтоном и Каракасом.

Изначально президент Венесуэлы Николас Мадуро запустил VenApp как приложение, сочетающее в себе средство общения и горячую линию, пояснили журналисты. Оно позволяло отправлять жалобы на коммунальные службы, например при отключении электричества.

Теперь местные жители используют программное обеспечение для информирования правительства о подрывных действиях, уточнили в издании. Журналисты добавили, что эта тенденция вызывает тревогу среди противников Мадуро.

Ранее в Венесуэле приняли план комплексной обороны, предусматривающий переход к вооруженной борьбе в случае агрессии со стороны США. Президент страны подчеркнул, что документ предусматривает защиту территориальной целостности и права государства на мир. По его словам, Венесуэла станет примером борьбы за независимость и достоинство.