«Взлетела и ушла»: Меньшова о последнем дне Алентовой

Телеведущая Юлия Меньшова рассказала, что вызвала для матери Веры Алентовой такси в последний день ее жизни. Она уточнила, что несмотря на проблемы со здоровьем, артистка перед смертью держала лицо — не показывала журналистам, что ей тяжело ходить, передает корреспондент NEWS.ru.

Она вышла из такси, которое я ей заказала. <…> Ей в последнее время было тяжело ходить по лестнице, не держась за руки или перила. Но она поняла, что стоят журналисты, смотрят на нее. И она взлетела по этой лестнице, как будто ей было 20 лет. И в этом была вся она — она взлетела и ушла. С невероятным благородством и достоинством, — поделилась Меньшова.

Ранее художественный руководитель театра Писарев зачитал телеграмму от президента России Владимира Путина на прощании с Алентовой. Глава государства назвал ее замечательной и талантливой актрисой, а также выразил соболезнования в связи с ее уходом.

Алентова почувствовала недомогание на прощании с актером Анатолием Лобоцким. Артистка с букетом алых гвоздик приехала на такси ко входу в театр к концу церемонии. Через некоторое время ей потребовалась медицинская помощь. Ее доставили в больницу, где она скончалась.