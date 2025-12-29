Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 13:35

Стало известно, кто стал новым главным редактором «Вечерней Москвы»

Главным редактором «Вечерней Москвы» назначен Александр Шарнауд Шарнауд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Новым главным редактором газеты «Вечерняя Москва» назначен Александр Валентинович Шарнауд Шарнауд (творческий псевдоним — Александр Шарно), сообщили в издании. Он вступит в должность с 1 января 2026 года.

Мы рады, что редакцию газеты возглавит Александр Шарнауд. За годы работы Александр Валентинович зарекомендовал себя как профессионал своего дела, он один из самых опытных медиаменеджеров и обладает всеми качествами современного руководителя, — рассказал генеральный директор АО «Редакция газеты» Георгий Рудницкий.

Шарнауд также является обладателем нескольких премий: Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетная грамота Союза журналистов России и другие. В «Вечерней Москве» журналист работает с 2011 года, с 2019 он работал на должности первого заместителя главного редактора.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, что работа агентства RT и его главного редактора Маргариты Симоньян строится на ценностях русской цивилизации. По его словам, из-за этого Симоньян раздражает коллективный Запад, так как многие нормы русской цивилизации совершенно непривычны для западноевропейской.

