Стало известно, кто стал новым главным редактором «Вечерней Москвы»

Новым главным редактором газеты «Вечерняя Москва» назначен Александр Валентинович Шарнауд Шарнауд (творческий псевдоним — Александр Шарно), сообщили в издании. Он вступит в должность с 1 января 2026 года.

Мы рады, что редакцию газеты возглавит Александр Шарнауд. За годы работы Александр Валентинович зарекомендовал себя как профессионал своего дела, он один из самых опытных медиаменеджеров и обладает всеми качествами современного руководителя, — рассказал генеральный директор АО «Редакция газеты» Георгий Рудницкий.

Шарнауд также является обладателем нескольких премий: Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетная грамота Союза журналистов России и другие. В «Вечерней Москве» журналист работает с 2011 года, с 2019 он работал на должности первого заместителя главного редактора.

