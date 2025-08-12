Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В ГД рассказали о вкладе Симоньян в русскую культуру

Вассерман: работа RT и Симоньян строится на ценностях русской цивилизации

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа агентства RT и его главного редактора Маргариты Симоньян строится на ценностях русской цивилизации, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с NEWS.ru. По его словам, из-за этого Симоньян раздражает коллективный Запад, так как многие нормы русской цивилизации совершенно непривычны для западноевропейской, а также для англосаксонской цивилизации, которая «отпочковалась» от общеевропейской, но развивалась в совершенно иных условиях и в противоположную сторону.

С точки зрения англосаксонской цивилизации многие ценности русской цивилизации могут показаться отвратительными, так же как и многие ценности англосаксонской цивилизации могут быть отвратительны с русской точки зрения. Поэтому работа агентства RT, естественно, строится на ценностях русской цивилизации и воспринимается как отвратительная для всех, кто мыслит в западном ключе, — отметил депутат Госдумы.

Также Вассерман привел слова философа Виктора Мараховского о том, что экстраординарные результаты достигаются экстраординарными усилиями. По его мнению, Симоньян довольно долго удается работать в таком ключе.

То есть экстраординарные — это те, которые существенно превосходят то, что делает большинство. Очевидно, что большинству доступны лишь ординарные усилия, а если ты хочешь добиться большего, то и напрягаться приходится больше. Ей это, очевидно, удавалось довольно долго, — подчеркнул он.

Ранее Симоньян заявила, что враги России не должны иметь доступа к культурному и информационному пространству страны. Как она отметила, среди иноагентов есть и те, кто попал в список по ошибке, но большинство тех, кто намеренно ведет враждебную деятельность против России.

