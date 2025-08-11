Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 12:36

«Настоящие враги»: Симоньян высказалась об иноагентах в культурном поле РФ

Симоньян: иноагенты не должны выступать в культурном пространстве России

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Враги России не должны иметь возможности выступать в культурном и информационном пространстве страны, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, среди иноагентов есть как люди, оказавшиеся в списке по ошибке, так и те, кто сознательно ведет враждебную деятельность против РФ, передает РИА Новости Крым.

С одной стороны, иноагент иноагенту рознь. Я знаю среди иноагентов людей, которые, как мне кажется, туда попали если не однозначно ошибочно, то довольно сомнительно. С другой стороны, есть огромное количество иноагентов, которые просто настоящие враги. <...> Таких врагов мы должны исключить из нашего информационного и культурного пространства, — поделилась Симоньян.

Главред RT отметила, что остается непонятным, почему некоторые из таких людей продолжают получать возможность публичных выступлений в России. Она подчеркнула, что неприятно слышать песни авторов, которые ненавидят россиян, и наблюдать, как дети подпевают этим композициям.

Ранее депутат Брянской облдумы Михаил Иванов потребовал признать всех участников группы «Порнофильмы» иноагентами и экстремистами, обвинив их в пропаганде ненависти к России. По мнению парламентария, необходимо очистить культурное пространство от подобного влияния, так как даже название коллектива оказывает деструктивное воздействие на молодежь.

Маргарита Симоньян
иноагенты
артисты
культуры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Налет на Москву, смертницы, теракт на Транссибе: ВСУ атакуют РФ 11 августа
Путин отметил важность шагов по установлению мира между Ереваном и Баку
В аэропорту Казани ограничили прием и отправку самолетов
В России назвали последствия аномальной засухи на юге страны
Суд вынес приговор калининградским врачам по делу об убийстве ребенка
Трамп убрал портреты трех президентов США с видного места в Белом доме
Путин по телефону рассказал Пашиняну об итогах встречи с Уиткоффом в Москве
В Кремле раскрыли, о чем был телефонный разговор Путина и Пашиняна
Терапевт рассказал об опасности песчаных блох
Пашинян рассказал Путину о переговорах с Трампом и Алиевым в США
Россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать валюту
В Госдуме отреагировали на возможную блокировку WhatsApp
Не достал из широких штанин? Как восстановить потерянный паспорт
Американцев предупредили о неприятных последствиях введенных Трампом пошлин
Найдена причина усиления массированных атак ВСУ на глубинные регионы России
Обезумевший подросток «покромсал» мальчика во дворе в Петербурге
В России расширили список оснований для лишения гражданства
Депутат Бессараб назвала неприятное последствие отмены домашних заданий
В ГД предупредили о схемах обмана пенсионеров через фальшивую рекламу
Российские войска отразили атаки ВСУ в трех регионах
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.