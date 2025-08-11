«Настоящие враги»: Симоньян высказалась об иноагентах в культурном поле РФ

Враги России не должны иметь возможности выступать в культурном и информационном пространстве страны, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, среди иноагентов есть как люди, оказавшиеся в списке по ошибке, так и те, кто сознательно ведет враждебную деятельность против РФ, передает РИА Новости Крым.

С одной стороны, иноагент иноагенту рознь. Я знаю среди иноагентов людей, которые, как мне кажется, туда попали если не однозначно ошибочно, то довольно сомнительно. С другой стороны, есть огромное количество иноагентов, которые просто настоящие враги. <...> Таких врагов мы должны исключить из нашего информационного и культурного пространства, — поделилась Симоньян.

Главред RT отметила, что остается непонятным, почему некоторые из таких людей продолжают получать возможность публичных выступлений в России. Она подчеркнула, что неприятно слышать песни авторов, которые ненавидят россиян, и наблюдать, как дети подпевают этим композициям.

Ранее депутат Брянской облдумы Михаил Иванов потребовал признать всех участников группы «Порнофильмы» иноагентами и экстремистами, обвинив их в пропаганде ненависти к России. По мнению парламентария, необходимо очистить культурное пространство от подобного влияния, так как даже название коллектива оказывает деструктивное воздействие на молодежь.