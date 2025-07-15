Депутат призвал признать иноагентами всех музыкантов скандальной группы

Всех участников группы «Порнофильмы» следует признать иноагентами и экстремистами, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, через песни музыканты пропагандируют ненависть и деструктивные ценности.

Песни этой группы уже давно выходят за рамки искусства, превращаясь в откровенную пропаганду ненависти и деструктивных ценностей. Лидер группы Владимир Котляров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) был включен в реестр иностранных агентов еще в сентябре 2023 года за антироссийскую деятельность. Теперь мы видим, что вся группа действует в том же духе. Поэтому логично внести в реестр иноагентов, а также экстремистов всех участников коллектива. Нельзя допустить, чтобы подобные элементы продолжали отравлять сознание молодежи, — сказал Иванов.

Он добавил, что необходимо очистить культурное пространство России от деструктивного влияния. По словам депутата, одно название группы уже деструктивно влияет на молодежь.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд приступил к рассмотрению административного иска прокуратуры к участникам группы «Порнофильмы» о признании экстремистской песни «Выключите гимн». Ответчиками признаны Котляров, а также Кирилл Муравьев и Александр Агафонов.