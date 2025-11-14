Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 10:57

Детям на пароме вместо гонки включили порнофильм

Guardian: на следовавшем из Франции в Британию пароме детям показали порнофильм

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Паромная компания DFDS во время задержки рейса Дьеп — Ньюхейвен по ошибке включила на телеэкранах судна порнофильм вместо запланированной трансляции гонки «Формулы-1», сообщает британская газета The Guardian. По ее информации, от увиденного находившиеся на борту дети начали кричать. Оператор уже принес извинения пассажирам.

Паромная компания принесла извинения после того, как дети были оставлены «кричащими» во время показа порнографического фильма на одном из ее судов, следовавших из Франции в Сассекс, — говорится в публикации.

Как объяснили в компании, экипаж не знал, что в программе канала был фильм для взрослых. После поступления жалоб трансляцию прервали. При этом сам инцидент произошел еще в конце октября, однако внутреннее расследование завершилось только сейчас.

Ранее в Екатеринбурге полиция провела рейд в притоне, где круглосуточно велись порностримы. На снятом при обыске видео запечатлен беспорядок в квартире, разбросанные вещи, презервативы и нижнее белье. На месте полиция застала врасплох двух девушек и одного парня в возрасте от 20 до 26 лет.

Франция
Британия
Великобритания
паромы
корабли
дети
порнофильмы
порно
