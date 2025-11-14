Детям на пароме вместо гонки включили порнофильм Guardian: на следовавшем из Франции в Британию пароме детям показали порнофильм

Паромная компания DFDS во время задержки рейса Дьеп — Ньюхейвен по ошибке включила на телеэкранах судна порнофильм вместо запланированной трансляции гонки «Формулы-1», сообщает британская газета The Guardian. По ее информации, от увиденного находившиеся на борту дети начали кричать. Оператор уже принес извинения пассажирам.

Паромная компания принесла извинения после того, как дети были оставлены «кричащими» во время показа порнографического фильма на одном из ее судов, следовавших из Франции в Сассекс, — говорится в публикации.

Как объяснили в компании, экипаж не знал, что в программе канала был фильм для взрослых. После поступления жалоб трансляцию прервали. При этом сам инцидент произошел еще в конце октября, однако внутреннее расследование завершилось только сейчас.

