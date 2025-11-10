Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 ноября 2025 в 19:16

Кондратьев объяснил ситуацию с застрявшим у Сочи паромом

Кондратьев: инфраструктура Сочи не готова к приему грузопассажирских судов

Паром Seabridge, прибывший 6 ноября к берегам Сочи из турецкого Трабзона Паром Seabridge, прибывший 6 ноября к берегам Сочи из турецкого Трабзона Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Инфраструктура Сочи не готова к приему грузопассажирских судов, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его оценке, морской порт и городская зона не оборудованы для безопасного обслуживания паромов, передает ТАСС.

Портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что существенно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов, — подчеркнул Кондратьев.

Как отметил губернатор, портовая инфраструктура находится в историческом центре города, где высокий туристический и пешеходный поток. Маршруты следования паромов могут негативно сказаться на туристической привлекательности Сочи.

Кондратьев направил обращение относительно ситуации с паромом Seabridge руководству Федерального агентства морского и речного транспорта с предложением оценить ситуацию и принять меры по адаптации инфраструктуры.

Ранее турецкому парому Seabridge отказали в заходе в порт Сочи из-за отсутствия необходимых документов и проведения учебных мероприятий в акватории. Власти запретили высадку пассажиров.

паромы
Сочи
порты
инфраструктуры
