Почему не работает WhatsApp 21 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют

Сегодня, 21 декабря, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Какие подробности известны, в чем причины?

Где в России не работает WhatsApp 21 декабря

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 21 декабря, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную отправку сообщений, отсутствие оповещений, сбои при загрузке фото, видео и совершении звонков и полное отсутствие доступа к мессенджеру.

Порядка 40% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 21 декабря приходятся на Москву, 13% — на Краснодарский край, 7% — на Хабаровский и Алтайский край, Московскую, Омскую, Смоленскую области.

Почему не работает WhatsApp 21 декабря

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии затронул вопрос функционирования зарубежных мессенджеров на территории России, отметив, что их основная проблема заключается в соблюдении российского законодательства.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В отношении Telegram и других мессенджеров проблема только в одном — в соблюдении российских законов. И проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее. Нужно ли было это делать? Конечно», — заявил лидер РФ.

Роскомнадзор с начала декабря начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp. В ведомстве обратили внимание, что мессенджер используется для организации и проведения терактов в стране и для мошенничества.

«Рекомендуем переходить на национальные сервисы. В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — пояснили в РКН.

Заблокируют ли WhatApp в России

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru предположил, что WhatsApp продолжит работать в России до Нового года, но позже будет заблокирован.

«Я думаю, что до Нового года полной блокировки WhatsApp не будет. Десятки миллионов наших граждан привыкли к этому мессенджеру. Считаю, что применение таких мер займет примерно два или три месяца. Я надеюсь, что все-таки до Нового года мы еще сможем через WhatsApp что-то пересылать», — рассказал он.

