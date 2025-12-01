День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 17:21

В Госдуме высказались о возможной блокировке WhatsApp к Новому году

Депутат Свинцов: полную блокировку WhatsApp можно ожидать через два-три месяца

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Полную блокировку мессенджера WhatsApp в России можно ожидать примерно через два-три месяца, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его мнению, до Нового года платформа работать не перестанет. Он отметил, что миллионам российских пользователей следует дать время для перехода в другие мессенджеры.

Я думаю, что до Нового года полной блокировки WhatsApp не будет. Десятки миллионов наших граждан привыкли к этому мессенджеру. Считаю, что применение таких мер займет примерно два или три месяца. Я надеюсь, что все-таки до Нового года мы еще сможем через WhatsApp что-то пересылать. Просто нужно определенное время, чтобы граждане спокойно и плавно перешли на другие платформы. Я надеюсь, что все-таки Роскомнадзор даст этот переходный период, — высказался Свинцов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что дополнительным стимулом для скорейшего применения жестких мер в отношении мессенджера WhatsApp стала недавняя утечка дипломатических переговоров. По его данным, этот инцидент сыграл роль важного катализатора в принятии решения.

