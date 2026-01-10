Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 21:03

«Ничего не сможет»: Макрона уличили в бессилии

AgoraVox: гарантии безопасности Макрона для Украины лишены силы

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press
Инициативы президента Франции Эммануэля Макрона по гарантиям безопасности для Украины бессильны, заявили аналитики портала AgoraVox. Они отметили, что политик может лишь спровоцировать мировое противостояние.

Эти горячо провозглашаемые Макроном гарантии безопасности уже сейчас лишены силы, поскольку они основываются на поддержке Соединенных Штатов. Без Вашингтона эта «коалиция желающих» ничего не сможет сделать — разве что спровоцировать третью мировую войну, — отметили аналитики.

Авторы издания сообщили, что «коалиция желающих» не идет к пути урегулирования на Украине. Страны Европы лишь добиваются столкновения с Россией, добавили эксперты.

Ранее в газете Monde сообщили, что Макрон попытался заручиться поддержкой в отношении отправки войск на Украину в случае урегулирования. Для этого он встретился с представителями французских парламентских партий, но не все оказались согласны на это.

До этого президент Франции сообщил, что участники «коалиции желающих» планируют создать профессиональную украинскую армию численностью 800 тыс. человек после завершения кризиса в стране. По его словам, такая армия необходима Киеву в будущем для безопасности.

Эммануэль Макрон
Украина
Франция
Россия
