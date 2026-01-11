Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 00:05

Приметы 11 января — Страшный день: святки и нечисть

Участники святочных гуляний в парке флоры и фауны «Роев ручей» в Красноярске Участники святочных гуляний в парке флоры и фауны «Роев ручей» в Красноярске Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
11 января наши предки прозвали тревожно: Страшный день. Это название связано с церковным днем памяти мучеников 14 000 младенцев, убитых в Вифлееме по требованию жестокого царя Ирода. В народе верили, что в эту дату нечисть исключительно активна и злобна, пытаясь навредить людям, а особенно — самым беззащитным, детям. Поэтому 11 января было временем строгих запретов и особых защитных обрядов.

Приметы о погоде на Страшный день, 11 января

В этот день внимательно наблюдали за небом и ветром, чтобы предугадать перемену погоды и приход весны.

  • Если дул северный ветер, а небо оставалось ясным — ждали затяжных морозов.

  • Дым из трубы идет столбом — к похолоданию; стелется по земле — к скорому снегопаду или оттепели.

  • Облака плывут низко — к суровой стуже.

  • Яркие и мигающие звезды предвещали усиление холодов.

  • Если на Страшный день тепло — весна будет ранней и дружной.

  • Сильная метель в этот день была предвестником пасмурного лета.

Погода по приметам в январе Погода по приметам в январе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приметы на 11 января о птицах и зверях

  • В фокусе примет опять были кони. Лошадь, спящая стоя, предвещала сильные морозы. Если же конь прилег на землю, то стоит ждать скорую оттепель.

Что можно и нужно делать 11 января

  • Защищать детей. Главный обряд дня: в колыбели детей клали обереги — чертополох, железные предметы (ножницы или ключи), чтобы нечисть не могла подойти к младенцу.

  • Проводить время дома. В Страшный день старались не оказываться на улице без лишней надобности, особенно после захода солнца.

  • Рассказывать детям сказки и загадывать загадки. Считалось, что добрые истории отпугивают зло и укрепляют связь между поколениями.

  • Следить за домашним уютом. Чистота и порядок в доме в этот день воспринимались как духовная защита.

  • Гадать. Несмотря на «страшное» название, святки продолжались. Девушки верили, что гадания в этот день — самые точные, хотя и опасные.

Интересная примета: 11 января и костры

Существовала традиция жечь большие костры во дворах. Считалось, что в огне сгорают все беды, болезни и нечисть. По тому, как горел костер, тоже судили о будущем:

  • Если дрова сильно трещат — к морозу;

  • Если костер горит ровно и ярко — к благополучию в доме.

Что нельзя делать по приметам 11 января Что нельзя делать по приметам 11 января Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нельзя делать 11 января

  • Выходить из дома в одиночку. Особенно это касалось лесов, полей и водоемов — верили, что там нечисть может «закружить» человека.

  • Выпускать детей из дома. Детей старались держать под постоянным присмотром даже внутри жилища.

  • Желать здоровья и удачи. Существовало суеверие, что в Страшный день пожелания могут сработать наоборот, поэтому люди просто кивали друг другу при встрече.

  • Браться за важные дела. Любые начинания 11 января считались обреченными на провал.

  • Ссориться и сквернословить. Считалось, что бранные слова — это «корм» для нечистой силы, привлекающий ее в дом.

  • Жаловаться на жизнь. Уныние в этот день могло притянуть еще большие неприятности.

