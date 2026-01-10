Посол России рассказал об обстановке в Венесуэле Посол России Мелик-Багдасаров сообщил о стабильной обстановке в Венесуэле

Текущая обстановка в Венесуэле достаточно стабильная, заявил посол России в стране Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, власти уверенно контролируют общественный порядок.

На самом деле текущая ситуация в стране достаточно стабильная, власти уверенно контролируют общественный порядок, — сказал он.

Ранее у посольства США в Варшаве состоялся митинг в поддержку Венесуэлы. Основной костяк протестующих составили активисты левых и антифашистских организаций. Участники держали в руках флаги Венесуэлы и плакаты с лозунгами: «Руки прочь от Венесуэлы, Трамп — империалистический бандит», «Стоп агрессии США, никакой крови за нефть».

До этого сообщалось о масштабной волне протестов в США. Основные мероприятия должны были пройти у Белого дома в Вашингтоне, на Таймс-сквер в Нью-Йорке, в Чикаго, а также у административных зданий в различных штатах.

Тем временем МИД Швейцарии осудил военную операцию США в Венесуэле. По мнению ведомства, действия Вашингтона нарушают международное право, в частности, принцип неприменения силы. Швейцария выразила обеспокоенность тем, что ситуация может создать опасный прецедент.