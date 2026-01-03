Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
03 января 2026 в 21:34

Акции протеста ожидаются в США на фоне военных действий в Венесуэле

CNN: активисты призвали американцев на акции протеста из-за атаки на Венесуэлу

Фото: David Canales/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

США 3 января могут стать ареной масштабных гражданских протестов, сообщает телеканал CNN. Поводом стало военное вмешательство страны в дела Венесуэлы, предполагают журналисты.

Инициаторами выступают общественные организации, среди которых коалиция Answer Coalition. Основные мероприятия, по данным телеканала, пройдут на знаковых площадках: у Белого дома в Вашингтоне, на Таймс-сквер в Нью-Йорке, в Чикаго, а также у административных зданий в различных штатах. Организаторы призывают выступить против эскалации, которая, по их мнению, не имеет народной поддержки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция в Венесуэле должна стать предупреждением для всех, кто угрожает Вашингтону. Он отметил неприемлемость посягательства на суверенитет страны.

До этого сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе со своей женой Силией Флорес обвиняются судом штата Нью-Йорк в наркоторговле, контрабанде наркотиков и незаконном хранении оружия. Как рассказала американский генпрокурор Пэм Бонди, оба задержаны и будут привлечены к ответственности в рамках американского судопроизводства.

США
Венесуэла
протесты
акции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT: взрывы гремят над южной и центральной частями Орла
Выросло число пострадавших при ДТП в Тульской области
«Варварская акция»: в Гондурасе осудили похищение США Мадуро
Россия и Белоруссия выступили с единой позицией по Венесуэле
В России зафиксирован сбой в работе одной из популярнейших платформ
Небо над Ярославлем и Иваново закрыли для самолетов
Скончалась известная ростовская предпринимательница
«Уладим»: Трамп оценил возможную реакцию России на операцию в Венесуэле
Акции протеста ожидаются в США на фоне военных действий в Венесуэле
Главы МИД России и Белоруссии обсудили по телефону ситуацию в Венесуэле
Появились детали гибели актера Хорошева
«Мы добиваемся»: Трамп заявил о прогрессе на переговорах по Украине
Как на самом деле похитили Мадуро? Подробности от Трампа, спецназ «Дельта»
Пентагон сообщил о дальнейшей судьбе Мадуро и его жены
На Западе раскритиковали двойные стандарты СМИ из-за Венесуэлы
«Стоит быть осторожнее»: Трамп сделал предупреждение главе еще одной страны
Трамп раскрыл, что станет с нефтяными активами в Венесуэле
«Крайне успешная»: Трамп объяснил смысл операции в Венесуэле
Трамп обвинил Мадуро в торговле наркотиками
Американский генерал раскрыл, как спецназу удалось взять Мадуро
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.