Акции протеста ожидаются в США на фоне военных действий в Венесуэле CNN: активисты призвали американцев на акции протеста из-за атаки на Венесуэлу

США 3 января могут стать ареной масштабных гражданских протестов, сообщает телеканал CNN. Поводом стало военное вмешательство страны в дела Венесуэлы, предполагают журналисты.

Инициаторами выступают общественные организации, среди которых коалиция Answer Coalition. Основные мероприятия, по данным телеканала, пройдут на знаковых площадках: у Белого дома в Вашингтоне, на Таймс-сквер в Нью-Йорке, в Чикаго, а также у административных зданий в различных штатах. Организаторы призывают выступить против эскалации, которая, по их мнению, не имеет народной поддержки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция в Венесуэле должна стать предупреждением для всех, кто угрожает Вашингтону. Он отметил неприемлемость посягательства на суверенитет страны.

До этого сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе со своей женой Силией Флорес обвиняются судом штата Нью-Йорк в наркоторговле, контрабанде наркотиков и незаконном хранении оружия. Как рассказала американский генпрокурор Пэм Бонди, оба задержаны и будут привлечены к ответственности в рамках американского судопроизводства.