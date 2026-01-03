Трамп объяснил смысл операции в Венесуэле Трамп: операция в Венесуэле стала предупреждением для тех, кто угрожает США

Операция США в Венесуэле должна стать предупреждением для всех, кто угрожает Соединенным штатам, заявил президент США Дональд Трамп. Он отметил неприемлемость посягательства на суверенитет страны, выступление транслировала пресс-служба Белого дома.

Эта крайне успешная операция должна стать предупреждением всем, кто угрожает суверенитету США или жизням американцев, — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе со своей женой Силией Флорес обвиняются судом штата Нью-Йорк в наркоторговле, контрабанде наркотиков и незаконном хранении оружия. Как рассказала американский генпрокурор Пэм Бонди, оба задержаны и будут привлечены к ответственности в рамках американского судопроизводства.