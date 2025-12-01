День матери
01 декабря 2025 в 13:29

В Госдуме назвали причину ускорения процесса блокировки WhatsApp в России

Депутат Горелкин связал ускорение блокировки WhatsApp в РФ с утечкой переговоров

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Дополнительным стимулом для скорейшего применения жестких мер в отношении мессенджера WhatsApp стала недавняя утечка дипломатических переговоров, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в Telegram-канале. По его данным, этот инцидент сыграл роль важного катализатора в принятии решения.

По моей информации, дополнительным (но важным) триггером для ускорения крайних мер в отношении WhatsApp стал недавний факт утечки дипломатических переговоров, — написал Горелкин.

Депутат заявил, что уполномоченные органы пришли к выводу о сознательном попустительстве владельцев платформы. Он утверждает, что компания не только игнорирует использование сервиса в противоправных целях, но и сама активно вовлечена в эту деятельность.

Ранее представители Роскомнадзора официально предупредили о возможности полной блокировки WhatsApp на территории России. В ведомстве подчеркнули, что такая мера станет неизбежной, если владельцы мессенджера продолжат игнорировать требования национального законодательства.

