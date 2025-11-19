Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 16:29

В Госдуме раскрыли судьбу YouTube в России

Депутат Горелкин: российские видеоплатформы полностью заменят YouTube в будущем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отечественные видеохостинги способны полностью вытеснить платформу YouTube в среднесрочной перспективе, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в ходе интервью в рамках медиафорума Международного клуба народного единства. Парламентарий напомнил, что американский сервис пришел в РФ в 2010-х годах и занял доминирующее монопольное положение, передает ТАСС.

YouTube в свое время <...> пришел на наш рынок и занял доминирующее монопольное положение на рынке видеохостингов. Сегодня мы пытаемся исправить эту ситуацию, мы развиваем свои аналоги и уверены, что в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube, который, к сожалению, стал оружием пропаганды, — сказал Горелкин.

Горелкин отметил, что информационная составляющая играет ключевую роль в любом современном военном противостоянии. При этом он констатировал, что цифровой суверенитет является крайне затратным удовольствием, доступным ограниченному кругу государств и требующим не только финансовых вложений, но и квалифицированных кадров.

Депутат отметил, что осознание необходимости развития российских цифровых платформ сформировалось еще в 2014 году. Именно тогда, после введения первых санкций, возникла реальная угроза отключения России от международной системы SWIFT.

Ранее Горелкин заявил, что в Госдуме приступили к разработке законопроекта о запрете работы в России рекламных компаний, контролируемых из-за рубежа. Ограничения введут на фоне вступления в силу закона о регулировании деятельности занимающихся анализом потребительских рынков исследовательских компаний.

