Раскрыта страшная правда про цифровой мусор в интернете The Guardian: более 20% роликов в Сети созданы ИИ для накрутки просмотров

Более 20% видеороликов, потребляемых пользователями соцсетей, представляют собой цифровой мусор, созданный искусственным интеллектом для накрутки просмотров, сообщает The Guardian. Журналисты проанализировали 15 тысяч самых популярных YouTube-каналов в мире и обнаружили, что 278 из них почти полностью наполнены низкокачественным контентом, сгенерированным ИИ.

Несмотря на это, такие ролики собрали в общей сложности 63 млрд просмотров и принесли их авторам годовой доход, превышающий $117 млн. Почти 10% самых быстрорастущих каналов на платформе также оказались продуктом работы искусственного интеллекта. Эти видео продолжают набирать миллионы просмотров, хотя YouTube предпринимает попытки ограничить распространение подобного контента.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что искусственный интеллект с 2026 года сможет направлять обращения, озвученные в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, в профильные ведомства. Он отметил, что нейросети уже помогли проанализировать вопросы граждан и составить полную картину по 2 млн обращений.