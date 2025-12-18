В Кремле раскрыли, чего ждут от ИИ в 2026 году Песков: ИИ с 2026 года сможет направлять обращения с прямой линии в ведомства

В Кремле надеются, что искусственный интеллект с 2026 года сможет направлять обращения, озвученные в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, в профильные ведомства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с Telegram-каналом «Вы слушали маяк». По его словам, уже сейчас нейросети помогли проанализировать вопросы граждан и составить полную картину по 2 млн обращений.

Мы перешли через 2 млн обращений по вопросам граждан. 2 млн за 13 дней разобрать невозможно, и даже невозможно не то что проанализировать, понять просто, из каких регионов, дифференцировать и так далее. Искусственный интеллект помогает это нам сделать, мы имеем полную картину по этим 2 млн уже сейчас, — отметил он.

Песков добавил, что ИИ в текущем году пока не готов к работе в полном автоматическом режиме и не способен самостоятельно направлять обращения в профильные министерства и ведомства. Но есть надежда, что в следующем году будут сделаны первые шаги в этом направлении, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что число обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 2 млн. По состоянию на 12:00 мск 18 декабря поступило более 918 тыс. звонков от россиян, получено 328 тыс. СМС-сообщений. Не менее 83 тыс. обращений граждане РФ отправили через сайт прямой линии, 25 тыс. — через приложение.