Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 13:42

Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 2 млн

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Число обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 2 млн, передает телеканал «Россия 24». По состоянию на 12:00 мск 18 декабря поступило более 918 тыс. звонков от россиян, получено 328 тыс. СМС-сообщений. Не менее 83 тыс. обращений граждане РФ отправили через сайт прямой линии, 25 тыс. — через приложение.

Всего вопросов — 2 057 319, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что журналистам, аккредитованным на прямую линию с Путиным, подготовили специальные подарочные наборы. В них вошли портфель серого цвета с логотипом программы «Итоги года с Владимиром Путиным», ручка, блокнот и календарь на 2026 год с подписью «Россия в авангарде».

В то же время сообщается, что баннеры, флаги и вейпы запретили проносить на прямую линию. Помимо этого, на площадку нельзя проносить продукты питания, напитки в бутылках и контейнерах, громоздкие предметы, лазерные указки, воздушные змеи, шары, а также средства индивидуальной мобильности.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что журналисты из недружественных стран смогут задать вопрос во время «Итогов года». По его словам, это касается представителей СМИ и из дружественных стран, и из недружественных.

Россия
Владимир Путин
прямая линия
обращения
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Проблема комплексная»: академик РАН об увеличении продолжительности жизни
Активные хобби для пожилых: идеи для движения, общения и радости
Товарный контент набрал 30 млрд просмотров в соцсети «ВКонтакте»
В Госдуме раскритиковали бизнесменов, жалующихся на нехватку рабочих рук
«Россия воспитывает таких вратарей»: Кавазашвили восхищен рекордом Сафонова
Невролог объяснила, когда аутизм поддается коррекции
Магнитные бури сегодня, 18 декабря: что завтра, слабость, головные боли
В Москве открыли памятник создателям легендарного советского фильма
Мессенджеру Telegram прилетел штраф на 6 млн рублей
Юрист раскрыл судьбу бюджетников из МГПУ после требования перевестись
В Баку запросили пожизненный срок лидеру карабахских сепаратистов Варданяну
Путин позвонит участнику «Елки желаний»
На Кубе введут плавающий курс валюты
Кремль назвал опасным нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы
«Настоящий босс»: представители ЧМ не прошли мимо рекорда Сафонова
Зеленский раскрыл, какой компромисс ищут США по Донбассу
Наступление ВС РФ на Харьков 18 декабря: «Солнцепеки» устроили ад для ВСУ
Метал дротиками в промежность: маньяк-великан вырезал матери язык и связки
Синоптик ответила, когда утихнет мощный снежный циклон в Хабаровске
Уролог предупредил, какие болезни могут маскироваться под цистит
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку
Общество

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.