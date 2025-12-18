Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 2 млн

Число обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 2 млн, передает телеканал «Россия 24». По состоянию на 12:00 мск 18 декабря поступило более 918 тыс. звонков от россиян, получено 328 тыс. СМС-сообщений. Не менее 83 тыс. обращений граждане РФ отправили через сайт прямой линии, 25 тыс. — через приложение.

Всего вопросов — 2 057 319, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что журналистам, аккредитованным на прямую линию с Путиным, подготовили специальные подарочные наборы. В них вошли портфель серого цвета с логотипом программы «Итоги года с Владимиром Путиным», ручка, блокнот и календарь на 2026 год с подписью «Россия в авангарде».

В то же время сообщается, что баннеры, флаги и вейпы запретили проносить на прямую линию. Помимо этого, на площадку нельзя проносить продукты питания, напитки в бутылках и контейнерах, громоздкие предметы, лазерные указки, воздушные змеи, шары, а также средства индивидуальной мобильности.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что журналисты из недружественных стран смогут задать вопрос во время «Итогов года». По его словам, это касается представителей СМИ и из дружественных стран, и из недружественных.