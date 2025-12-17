Вейпы запретили на прямой линии с Путиным Баннеры, флаги и вейпы запретили проносить на прямую линию с Путиным

Баннеры, флаги и вейпы запретили проносить на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. Организаторы мероприятия установили ряд ограничений на проносимые предметы. Запрет на баннеры связан с тем, что журналисты часто используют плакаты, чтобы привлечь внимание и получить возможность задать вопрос, однако организаторы просят соблюдать формат А4, чтобы не мешать работе съемочной группы.

Помимо этого, на площадку нельзя проносить продукты питания, напитки в бутылках и контейнерах, громоздкие предметы, лазерные указки, воздушные змеи, шары, а также средства индивидуальной мобильности, такие как гироскутеры, электросамокаты и велосипеды. Животные также не допускаются на мероприятие.

Разрешено проносить лекарства в заводской упаковке (для некоторых препаратов потребуется рецепт врача), антисептики, гигиенические салфетки и религиозную литературу для личного пользования. Как и на любых массовых мероприятиях, запрещено проносить оружие, взрывчатые вещества, пиротехнику, средства маскировки, бронежилеты, алкоголь и наркотики. Также запрещены материалы, содержащие оскорбительные или дискриминационные высказывания, а также печатная продукция, противоречащая общественному порядку.

Ранее Путин исполнил новогодние мечты детей, которые обратились к нему в рамках подготовки к ежегодной прямой линии. Так, 11-летний Владимир получил кимоно, а юнармеец Егор из Алтайского края хотел полетать на сверхлегком самолете.