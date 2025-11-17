В Госдуме ответили на антироссийский баннер украинцев на футбольном матче

Антироссийский баннер украинских болельщиков является проявлением экстремизма, национализма и варварства, заявила депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с РИА Новости. Инцидент произошел во время матча отбора чемпионата мира — 2026 между сборными Украины и Исландии в Варшаве.

Если это не пресекать, другие страны по другим поводам будут делать то же самое. Этот баннер не имеет никакого отношения к матчу и к спорту, — подчеркнула она.

Парламентарий также выразила удивление, что организаторы в Польше допустили такой перформанс, и предположила, что Россия направит официальный протест.

Ранее первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил NEWS.ru, что УЕФА обязан отреагировать на появление антироссийского баннера на футбольном матче. Он напомнил о запрете любых политических акций на спортивных мероприятиях. По мнению Свищева, если УЕФА не вмешается в ситуацию, Российскому футбольному союзу (РФС) стоит подать протест, поскольку виновные должны быть наказаны.