17 ноября 2025 в 16:03

В Госдуме ответили на антироссийский баннер украинцев на футбольном матче

Депутат Журова назвала антироссийский баннер украинских фанатов национализмом

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Антироссийский баннер украинских болельщиков является проявлением экстремизма, национализма и варварства, заявила депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с РИА Новости. Инцидент произошел во время матча отбора чемпионата мира — 2026 между сборными Украины и Исландии в Варшаве.

Если это не пресекать, другие страны по другим поводам будут делать то же самое. Этот баннер не имеет никакого отношения к матчу и к спорту, — подчеркнула она.

Парламентарий также выразила удивление, что организаторы в Польше допустили такой перформанс, и предположила, что Россия направит официальный протест.

Ранее первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил NEWS.ru, что УЕФА обязан отреагировать на появление антироссийского баннера на футбольном матче. Он напомнил о запрете любых политических акций на спортивных мероприятиях. По мнению Свищева, если УЕФА не вмешается в ситуацию, Российскому футбольному союзу (РФС) стоит подать протест, поскольку виновные должны быть наказаны.

