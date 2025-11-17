Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 14:43

В ГД призвали наказать Украину за антироссийский баннер на футбольном матче

Депутат Свищев: УЕФА обязан наказать Украину за антироссийский баннер

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

УЕФА обязан отреагировать на появление антироссийского баннера на футбольном матче к отбору на чемпионат мира-2026 между Украиной и Исландией, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он напомнил о запрете любых политических акций на спортивных мероприятиях. По мнению Свищева, если УЕФА не вмешается в ситуацию, Российскому футбольному союзу (РФС) стоит подать протест, поскольку виновные должны быть наказаны.

В УЕФА обязаны отреагировать на проявление политических лозунгов, плакатов и провокаций. Все это должно наказываться. Это запрещенные акции. ФИФА тоже должна проконтролировать эту ситуацию. Виновные должны быть наказаны. За это как правило несут ответственность фанаты и команда. Если УЕФА никак не отреагирует на происходящее, считаю, что тогда должен вмешаться РФС — подать протест или даже в CAS. Такие провокации надо пресекать на корню, иначе завтра это может выйти из-под контроля, — сказал Свищев.

Матч Украина — Исландия прошел в Варшаве. Команда Сергей Реброва победила со счетом 2:0 и сыграет в стыковых матчах.

Ранее контрольно-дисциплинарный орган УЕФА наказал украинский клуб «Александрия» за расистское поведение болельщиков во время первого матча квалификации Лиги конференций против сербского «Партизана». Команда получила штраф в размере €20 тыс (1,9 млн рублей).

Госдума
Украина
баннеры
футбол
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вдовец Гурченко погряз в долгах и лишился жилья после смерти жены
Охранники хотели получить премию при помощи взрывчатки
Водитель погиб в ДТП с погрузчиком под Петербургом
Развод на миллионы: как Самойлова зарабатывает после ухода Джигана
Суд вынес приговор экс-замгубернатору Ростовской области
Умерла звезда сериала «Анатомия страсти»
Стало известно о возвращении одной из лучших российских лыжниц
Россиян предупредили об опасности сотовой связи для беременных
Самолет экстренно сел после слов пассажира о бомбе в багаже жены
На Кубани родились два клонированных теленка
Су-57Э произвел фурор в Дубае: летная программа, экспорт, реакция Запада
Психолог оценила шансы на спасение брака Джигана и Самойловой
Путин расширил список заслуженных артистов РФ
Избежит наказания? Что грозит матери — расчленителю сына в Москве: детали
Теплый салат «Одна дома»: быстро, вкусно и сытно. Готово за 20 минут!
Эксперт назвал способ увеличить будущую пенсию более чем в два раза
«Добрый мальчик, верил в чудо»: что известно о семье расчлененного ребенка
Петли и двойки: как найти зайца по свежему снегу — тропление по первопутку
Бывшего премьера России признали террористом и экстремистом
Путин присвоил четырем многодетным матерям высшее государственное звание
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.