В ГД призвали наказать Украину за антироссийский баннер на футбольном матче

УЕФА обязан отреагировать на появление антироссийского баннера на футбольном матче к отбору на чемпионат мира-2026 между Украиной и Исландией, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он напомнил о запрете любых политических акций на спортивных мероприятиях. По мнению Свищева, если УЕФА не вмешается в ситуацию, Российскому футбольному союзу (РФС) стоит подать протест, поскольку виновные должны быть наказаны.

В УЕФА обязаны отреагировать на проявление политических лозунгов, плакатов и провокаций. Все это должно наказываться. Это запрещенные акции. ФИФА тоже должна проконтролировать эту ситуацию. Виновные должны быть наказаны. За это как правило несут ответственность фанаты и команда. Если УЕФА никак не отреагирует на происходящее, считаю, что тогда должен вмешаться РФС — подать протест или даже в CAS. Такие провокации надо пресекать на корню, иначе завтра это может выйти из-под контроля, — сказал Свищев.

Матч Украина — Исландия прошел в Варшаве. Команда Сергей Реброва победила со счетом 2:0 и сыграет в стыковых матчах.

Ранее контрольно-дисциплинарный орган УЕФА наказал украинский клуб «Александрия» за расистское поведение болельщиков во время первого матча квалификации Лиги конференций против сербского «Партизана». Команда получила штраф в размере €20 тыс (1,9 млн рублей).