Германия начала действовать в рамках плана на случай войны

Германия начала действовать в рамках плана на случай войны Politico: Германия готовится к эскалации по сценарию на случай войны

ФРГ занимается формированием общей картины угроз и подготовкой логистических и защитных мер в рамках первой из пяти фаз вероятной эскалации, пишет европейская версия газеты Politico. Уточняется, что сценарий целиком изложен в «Оперативном плане для Германии» (OPLAN).

В документе отмечается, что в настоящее время Германия действует в рамках первой фазы, где она сосредоточена на создании общей картины угроз, координации действий в правительстве и подготовке логистических и защитных мер, — сказано в публикации.

Ранее лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что наращивание военного бюджета Германии разрушает экономику страны. Она призвала власти ФРГ вернуться к дипломатии, разоружению и инвестициям в гражданскую инфраструктуру.

До этого вице-председатель бундестага, бывший лидер партии «Зеленые» Омид Нурипур призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца разрешить поставки крылатых ракет Taurus Украине. По мнению политика, главе правительства следует подтвердить свое лидерство и открыть путь для передачи этого вооружения. Примечательно, что Мерц, будучи в оппозиции, выступал за отправку ракет Киеву.