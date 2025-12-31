Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 05:06

Германия начала действовать в рамках плана на случай войны

Politico: Германия готовится к эскалации по сценарию на случай войны

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

ФРГ занимается формированием общей картины угроз и подготовкой логистических и защитных мер в рамках первой из пяти фаз вероятной эскалации, пишет европейская версия газеты Politico. Уточняется, что сценарий целиком изложен в «Оперативном плане для Германии» (OPLAN).

В документе отмечается, что в настоящее время Германия действует в рамках первой фазы, где она сосредоточена на создании общей картины угроз, координации действий в правительстве и подготовке логистических и защитных мер, — сказано в публикации.

Ранее лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что наращивание военного бюджета Германии разрушает экономику страны. Она призвала власти ФРГ вернуться к дипломатии, разоружению и инвестициям в гражданскую инфраструктуру.

До этого вице-председатель бундестага, бывший лидер партии «Зеленые» Омид Нурипур призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца разрешить поставки крылатых ракет Taurus Украине. По мнению политика, главе правительства следует подтвердить свое лидерство и открыть путь для передачи этого вооружения. Примечательно, что Мерц, будучи в оппозиции, выступал за отправку ракет Киеву.

Германия
ФРГ
военные
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разгромили 36 блиндажей и ударили пушкой: успехи ВС РФ к утру 31 декабря
Расчеты БПЛА «Молния-2» сорвали подвоз боеприпасов ВСУ у Гуляйполя
Минздрав дал совет по питанию россиянам в новогоднюю ночь
Точный удар ВС РФ разгромил склад боеприпасов ВСУ у Константиновки
Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ
Названо число уничтоженных за сутки блиндажей ВСУ
8 лучших рецептов тарталеток на новогодний стол! Готовим быстро и недорого
Названы условия для создания нового правительства в Газе
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 декабря
В Туапсе в результате атаки дронов пострадали два человека
Юрист рассказала за какой новогодний декор для автомобиля могут лишить прав
Экс-помощница Байдена публично оскорбила Зеленского
Германия начала действовать в рамках плана на случай войны
К чему снится мышь в доме: беды или удача? Полное толкование сна
Израиль даст ХАМАС шанс добровольно разоружиться
Выборы, смерть или побег: что ждет Зеленского после победы России
В Саудовской Аравии озвучили позицию по поводу разделения Йемена
В подмосковном Подольске произошла стрельба
Стало известно, когда вернется свет в трех городах Подмосковья
«Мы стоим, Европа падает». Что предсказал ИИ-Жириновский на 2026 год
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.