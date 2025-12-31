В Саудовской Аравии озвучили позицию по поводу разделения Йемена

Саудовская Аравия выступает против разделения Йемена из-за опасений, связанных с переходом приграничных территорий под контроль проэмиратским силам, заявил РИА Новости сотрудник центра стратегических исследований Саны Мурад Арифи. По его словам, при этом в Эр-Рияде также не готовы допустить израильского влияния на государство.

Присутствие каких-либо иностранных сил, включая ОАЭ, в этих районах Эр-Рияд воспринимает в качестве угрозы своей безопасности, — сказал Арифи.

Собеседник агентства добавил, что присутствующие на этих территориях местные политические группы поддерживали тесные отношения с Саудовской Аравией. Потеря контроля над пограничной зоной означает прямую угрозу на южных границах страны, подчеркнул эксперт.

Утром 30 декабря коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по порту Эль-Мукалла на востоке Йемена из-за поставок оружия из ОАЭ. Целями военных стали корабли, которые прибыли к восточному побережью республики из эмирата Фуджейра. Груз предназначался для сил Южного переходного совета (ЮПС).

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сторонам, участвующим в эскалации в южных провинциях Йемена, нужно проявить сдержанность и искать приемлемые решения проблем. Она подчеркнула, что Москва готова к конструктивному взаимодействию для урегулирования ситуации. Она добавила, что РФ приветствует шаги некоторых стран, в том числе ОАЭ, по снижению напряженности