Стало известно, когда вернется свет в трех городах Подмосковья «Россети»: электроснабжение трех городов Подмосковья восстановят до конца дня

Энергоснабжение в подмосковных городах Жуковский, Лыткарино и Раменское планируется восстановить до конца дня, передают «Россети Московский регион» в Telegram-канале. Отключение произошло из-за автоматического срабатывания защиты на высоковольтной подстанции.

До конца дня планируется возобновить подачу электроэнергии в полном объеме, — сказано в публикации.

Ранее в Тайге Кемеровской области более 10 тыс. потребителей остались без электричества из-за отключения подстанции. Среди них — две больницы, девять школ, 11 детских садов и другие социально значимые объекты.

До этого в подмосковной Балашихе произошло массовое отключение электроэнергии. Без электричества осталось несколько многоквартирных домов. Перестали работать светофоры, а также пропало освещение в магазинах, включая супермаркет «Ашан». Операторы на горячей линии пояснили, что восстановительные работы продлятся примерно два часа. Это уже вторая крупная авария за последние двое суток.

Кроме того, в Санкт-Петербурге жители Кировского и Московского районов столкнулись с отсутствием отопления и горячей воды из-за сбоя. Причиной стал пожар на Автовской ТЭЦ-15. Возгорание в кабельной шахте станции привело к снижению параметров подачи теплоносителя. Кроме проблем с теплом, в некоторых домах Кировского района также наблюдались перебои со светом.