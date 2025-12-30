Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 21:52

Стало известно, что разрушает экономику Германии

Вагенкнехт: увеличение оборонного бюджета Германии разрушает экономику страны

Боевые машины пехоты Puma стоят в производственном цехе группы компаний Rheinmetall, занимающейся производством вооружений Боевые машины пехоты Puma стоят в производственном цехе группы компаний Rheinmetall, занимающейся производством вооружений Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press
Наращивание военного бюджета Германии разрушает экономику страны, заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт в соцсети X. Она призвала власти ФРГ вернуться к дипломатии, разоружению и инвестициям в гражданскую инфраструктуру.

Наращивание вооружений не спасает нашу экономику, оно ее разрушает! И это помимо того факта, что значительная часть средств, выделяемых на военные нужды, уже поступает американским производителям оружия: каждый евро, вложенный в вооружение, — это деньги, которые можно было бы инвестировать в больницы, дороги, железные дороги, мосты, школы и университеты, деньги, которые могли бы устойчиво стимулировать экономику и создавать рабочие места, — сказано в публикации.

Ранее вице-председатель бундестага, бывший лидер партии «Зеленые» Омид Нурипур призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца разрешить поставки крылатых ракет Taurus Украине. По мнению политика, главе правительства следует подтвердить свое лидерство и открыть путь для передачи этого вооружения. Примечательно, что Мерц, будучи в оппозиции, выступал за отправку ракет Киеву.

