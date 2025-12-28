Новый год — 2026
В бундестаге потребовали от Мерца принять одно решение по Украине

Вице-спикер бундестага Нурипур выступил за передачу Taurus Украине

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/Global Look Press
Вице-председатель бундестага, бывший лидер «зеленых» Омид Нурипур призвал канцлера Фридриха Мерца разрешить поставки крылатых ракет Taurus Украине, передает Berliner Morgenpost. По словам политика, главе правительства следует подтвердить свою претензию на лидерство и открыть путь для передачи этого вооружения, чего он сам требовал, находясь в рядах оппозиции до прихода к власти.

Хорошо, что федеральный канцлер Мерц претендует на лидерскую роль для Германии. Теперь Мерцу следует придерживаться того, чего он справедливо требовал, находясь в оппозиции, и открыть путь для поставок ракет Taurus, — сказал Нурипур.

Ранее депутат бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что Германия обязана передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, даже на фоне попыток мирного урегулирования. По его мнению, в противном случае Европе не удастся произвести на Россию впечатление, хотя он признал, что страны Евросоюза не имеют возможности оказать Киеву военную помощь.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Германия способна передать Украине до 50 дальнобойных ракет Taurus. При этом он отметил, что даже в случае такой поставки она не окажет значимого влияния на развитие ситуации на линии фронта.

