14 декабря 2025 в 13:36

«Иначе Россию не впечатлить»: в бундестаге призвали передать Киеву Taurus

Германия должна передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на попытки достичь мирного урегулирования, заявил депутат бундестага Родерих Кизеветтер. По его словам, которые приводит издание Tagesspiegel, в ином случае Европе не удастся «впечатлить» Россию. Тем не менее он признал, что страны ЕС не могут оказать помощь Киеву.

Пока мы не поставим ракеты Taurus, <...>, Россию вообще нельзя будет впечатлить, — сказал он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что Германия может передать Украине до 50 дальнобойных ракет Taurus. При этом он отметил, что потенциальная поставка никак не повлияет на ход боевых действий.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ «делает все возможное» для оснащения Украины дальнобойными ракетными системами, включая организацию их совместного производства на территории страны. На пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном он подчеркнул, что Берлин сознательно ограничивает публичную информацию о поставках вооружений.

Германия
ФРГ
Украина
Россия
ракеты
Taurus
