14 декабря 2025 в 11:56

Военэксперт ответил, может ли Германия передать Украине ракеты Taurus

Военэксперт Дандыкин: Германия может передать Украине до 50 ракет Taurus

Крылатая ракета Taurus Крылатая ракета Taurus Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press
Германия может передать Украине до 50 дальнобойных ракет Taurus, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. При этом он отметил, что потенциальная поставка никак не повлияет на ход боевых действий.

Это все равно что тушить пожары керосином — ни к чему это не приведет. Ракеты, конечно, серьезные, летят дальше, чем Storm Shadow (британская дальнобойная ракета. — NEWS.ru), — где-то до 500 километров. Но я думаю, что они вполне сбиваемые, и не так уж и много их у немцев. Но факт в том, что это ракеты наступательные. Даже если полсотни дадут, надо, чтобы немцы их обслуживали, потому что это серьезное оружие, — высказался Дандыкин.

Военэксперт также акцентировал внимание на заявлениях немецкого канцлера Фридриха Мерца, который объявил о конце господства США в Европе. По мнению собеседника, после таких слов призывы депутата бундестага Родериха Кизеветтера передать украинской армии ракеты Taurus вполне закономерны.

Заявление Мерца, что [десятилетия «американского мира» для Германии в значительной степени закончились, значит, что] впервые за все время он послал американцев. Никогда такого не было, потому что они все-таки страна, которая находится в оккупации, там американские базы. И теперь он сказал, что американцы занимаются своими делами, а немцы категорически настаивают на том, чтобы создать самую сильную армию в Европе, — резюмировал Дандыкин.

Ранее депутат Алексей Чепа заявил, что поддержка Украины может привести к распаду Евросоюза. Он подчеркнул, что европейские политики будут пытаться навязать американскому лидеру Дональду Трампу скорректированный план мирного урегулирования на Украине, рассчитывая, что это поможет им удержать свои позиции.

