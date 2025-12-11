«Большое заблуждение»: депутат о последствиях поддержки Украины для ЕС

Поддержка Украины может привести к распаду Евросоюза, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он подчеркнул, что европейские политики будут пытаться навязать американскому лидеру Дональду Трампу скорректированный план мирного урегулирования на Украине, рассчитывая, что это поможет им удержать свои позиции.

Мы понимаем безысходность сегодняшней ситуации как на Украине, так и в Европе. И без США их агония будет крайне короткой. Поэтому мы осознаем, что и Украина, и европейские страны будут предпринимать все усилия, чтобы предложить свой план. По их мнению, этот план каким-то образом поможет Европе оставаться на плаву, но я в этом крайне сомневаюсь, и, скорее всего, это большое заблуждение, которое может привести к еще более быстрому разрушению Евросоюза, — объяснил Чепа.

Парламентарий добавил, что пока Трамп не дал окончательного ответа лидерам ЕС на предложение о встрече для обсуждения условий мира. Президент США, вероятно, примет решение после изучения детального плана возможных переговоров, добавил Чепа.

Трамп на брифинге для прессы в Белом доме заявил о напряженном обсуждении украинского урегулирования с руководителями ведущих европейских держав. Беседа с лидерами так называемой евротройки сопровождалась спорами, детали которых пока не раскрываются.