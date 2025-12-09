ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 17:15

В ГД объяснили, какой сигнал Трамп послал Зеленскому словами о выборах

Депутат Чепа: Трамп послал Зеленскому сигнал о его политическом будущем

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Слова президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине – не просто заявление, а сигнал для главы государства Владимира Зеленского, сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, республиканец дал Зеленскому понять, что его политическое будущее вызывает вопросы.

У Трампа есть материалы по коррупционному скандалу, и он может развернуть их в какую угодно сторону, потому что Национальное антикоррупционное бюро Украины – американская структура, следившая за всей этой деятельностью. Трамп с удовольствием воспользуется этими материалами, — уверен парламентарий.

Чепа добавил, что таким образом власти Соединенных Штатов постепенно «продавливают» мирное соглашение Украины и России, несмотря на глобальное сопротивление европейских стран.

После встречи в Москве, где велись переговоры российской и американской стороны, и после встречи США с Украиной Трамп сделал очень важное заявление. Он отметил, что РФ готова согласиться с условиями соглашения. У нас есть вопросы, мы говорим о необходимости доработок, но в принципе готовы идти дальше. Трамп также сказал, что и украинской делегации это соглашение понравилось, но Зеленский его даже не читал, — напомнил депутат.

Ранее Трамп дал интервью Politico, в котором заявил о необходимости провести на Украине президентские выборы. Глава Штатов уверен: Киеву больше не следует нарушать избирательные процедуры, прикрываясь боевыми действиями с Россией.

