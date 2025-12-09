ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 14:21

Трамп сделал важное заявление по выборам президента на Украине

Трамп: пришло время провести выборы президента на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
На Украине пришло время провести выборы президента, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Politico. По его словам, у украинского народа должен быть выбор, нельзя нарушать процедуру голосования, прикрываясь конфликтом с Россией.

Да, думаю, пора. Думаю, сейчас самое время провести выборы, — сказал Трамп.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов допустил, что президента Украины Владимира Зеленского могут отстранить от власти, а его преемником станет бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который сейчас работает послом в Великобритании. По его словам, Запад намерен пойти на этот шаг из-за глубокого кризиса в стране.

Между тем экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что США разочаровались в Зеленском. По мнению политика, американцы, вложившие огромные средства и ресурсы в поддержку Киева, не видят отдачи. Их не устраивает, что при масштабной военной и политической помощи Запада результат остается неочевидным.

Дональд Трамп
выборы
Украина
президенты
