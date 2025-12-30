Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 08:39

Названа самая востребованная сфера для работодателей в 2025 году

Сфера торговли стала самой востребованной для работодателей в 2025 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сфера торговли стала абсолютным лидером по спросу на кадры в России в 2025 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. По данным агентства, на нее пришлась почти половина всех вакансий в стране.

За январь-сентябрь 2025 года количество предложений работы в рознице и оптовой торговле выросло на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля этого сектора на рынке труда составила рекордные 45,5%.

Второе место по востребованности заняли вакансии для новичков без опыта, хотя их количество за год сократилось на 18,5%, а доля составила 20,2%. Замыкают тройку лидеров сфера транспорта и логистики с 11,3% всех предложений, несмотря на снижение числа вакансий на 11,8%.

Ранее стало известно, что российские работодатели столкнулись с массовой некомпетентностью соискателей. Спрос сместился в сторону кандидатов, умеющих обращаться с искусственным интеллектом. При этом высококвалифицированные работники становятся новым «золотым запасом», а 93% участников платформы отмечают нехватку навыков соискателей.

торговля
работа
вакансии
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ford подал в Роспатент серию заявок на товарные знаки
Названа причина ударов коалиции во главе с Саудовской Аравией по Йемену
В Госдуме предложили изменить статус спецоперации на Украине
Россиянка раскаялась в убийстве своих детей трех и пяти лет
Названа неочевидная ошибка перед анализом крови на сахар
Плохая меткость спасла ребенка богатых родителей от мошенников
Быстрый и полезный салат с тофу для новогоднего настроения
Беременную Лерчек госпитализировали из-под домашнего ареста
ВСУ отказались идти в атаку на Харьковском направлении
Названа самая востребованная сфера для работодателей в 2025 году
Медведев подвел итоги 2025 года и назвал Зеленского «уродцем»
В Сирии представили новые купюры без изображения Асада
«Мрачный месяц катастрофы»: на Западе подвели итоги декабря для Украины
Воздушное сообщение ограничили в районе резиденции Трампа во Флориде
Забытое блюдо: постная закуска с черной редькой и кунжутом
Иран ответил на угрозы Трампа обещанием удара «за рамками воображения»
Авиакомпания раскрыла правду о «самолете-призраке» со 150 россиянами
Москвичам рассказали, какой высоты достигнет снежный покров к Новому году
Юрист раскрыл, можно ли вернуть изготовленную на заказ мебель
«Смертельные» рюкзаки, гибель штурмовиков: новости СВО на утро 30 декабря
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.