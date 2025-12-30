Названа самая востребованная сфера для работодателей в 2025 году Сфера торговли стала самой востребованной для работодателей в 2025 году

Сфера торговли стала абсолютным лидером по спросу на кадры в России в 2025 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. По данным агентства, на нее пришлась почти половина всех вакансий в стране.

За январь-сентябрь 2025 года количество предложений работы в рознице и оптовой торговле выросло на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля этого сектора на рынке труда составила рекордные 45,5%.

Второе место по востребованности заняли вакансии для новичков без опыта, хотя их количество за год сократилось на 18,5%, а доля составила 20,2%. Замыкают тройку лидеров сфера транспорта и логистики с 11,3% всех предложений, несмотря на снижение числа вакансий на 11,8%.

Ранее стало известно, что российские работодатели столкнулись с массовой некомпетентностью соискателей. Спрос сместился в сторону кандидатов, умеющих обращаться с искусственным интеллектом. При этом высококвалифицированные работники становятся новым «золотым запасом», а 93% участников платформы отмечают нехватку навыков соискателей.