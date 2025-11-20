Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 ноября 2025 в 05:42

Раскрыта главная причина требований США о выборах на Украине

Азаров: США теряют веру в Зеленского и требуют выборов

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Проведение выборов на Украине является инициативой Соединенных Штатов, которые разочарованы неэффективностью президента страны Владимира Зеленского, заявил ТАСС экс-премьер республики Николай Азаров. По мнению политика, американцы, вложившие огромные средства и ресурсы в поддержку Киева, не видят отдачи.

Их не устраивает, что при масштабной военной и политической помощи Запада результат остается неочевидным. Азаров считает, что именно прагматизм Вашингтона и отсутствие ожидаемых успехов заставляют США искать замену нынешнему президенту.

Американцы прагматичные люди, они спрашивают <…>, мы даем огромные деньги, мы даем вооружение, мы оказываем политическую поддержку <…>, практически мы ведем войну с Россией, а где результат? — пояснил свою позицию политик.

Азаров также связал масштабные коррупционные скандалы на Украине с заказом США на смещение Зеленского. По его мнению, они являются частью стратегии по активизации переговорного процесса с Россией.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов допустил, что Владимира Зеленского могут отстранить от власти, а его преемником станет бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который сейчас работает послом в Великобритании. По его словам, Запад намерен пойти на этот шаг из-за глубокого кризиса в стране.

Владимир Зеленский
Николай Азаров
США
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подсчитаны убытки США от конфискации российских активов
Новая стрижка во сне: что ждать мужчинам и женщинам
Окруженные в Красноармейске ВСУ ослабевают: успехи ВС РФ к утру 20 ноября
Стилист дала совет, как выбрать теплый и практичный пуховик
Названо условие, при котором армия НАТО войдет на Украину
Инфекционист назвал крайне опасное осложнение гепатита А
Нарколог рассказал, кому нельзя пить шампанское
«Скоро додавим»: стало известно о положении ВСУ в Красноармейске
Баня во сне: раскрываем тайные смыслы для мужчин и женщин
Зеленского заподозрили в подготовке побега с Украины
Сколько стоит доехать до Сочи на Новый год по платной трассе М-4 «Дон»
В Госдуме рассказали, что делать при задержке зарплаты
Штурмовики ВС РФ смогли продвинуться под Днепром из-за «Града»
Раскрыта главная причина требований США о выборах на Украине
В Госдуме призвали запретить знаменитостям давать интервью иноагентам
Штрафы для курильщиков на работе могут заметно увеличиться
Зависимость, Донбасс и мнение об СВО, аборт: как живет Маша Малиновская
Недорогой и простой! Банановый крем-чиз для тортов — готов за 10 минут
Россиянам объяснили, как правильно выбрать фундамент для дома
Два российских аэропорта временно перестали принимать самолеты
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.