Раскрыта главная причина требований США о выборах на Украине Азаров: США теряют веру в Зеленского и требуют выборов

Проведение выборов на Украине является инициативой Соединенных Штатов, которые разочарованы неэффективностью президента страны Владимира Зеленского, заявил ТАСС экс-премьер республики Николай Азаров. По мнению политика, американцы, вложившие огромные средства и ресурсы в поддержку Киева, не видят отдачи.

Их не устраивает, что при масштабной военной и политической помощи Запада результат остается неочевидным. Азаров считает, что именно прагматизм Вашингтона и отсутствие ожидаемых успехов заставляют США искать замену нынешнему президенту.

Американцы прагматичные люди, они спрашивают <…>, мы даем огромные деньги, мы даем вооружение, мы оказываем политическую поддержку <…>, практически мы ведем войну с Россией, а где результат? — пояснил свою позицию политик.

Азаров также связал масштабные коррупционные скандалы на Украине с заказом США на смещение Зеленского. По его мнению, они являются частью стратегии по активизации переговорного процесса с Россией.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов допустил, что Владимира Зеленского могут отстранить от власти, а его преемником станет бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который сейчас работает послом в Великобритании. По его словам, Запад намерен пойти на этот шаг из-за глубокого кризиса в стране.