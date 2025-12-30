США после атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина необходимо убеждать в смене главы Украины Владимира Зеленского и его окружения, заявил украинский экс-премьер Николай Азаров. В интервью ТАСС он предложил Вашингтону говорить о восстановлении конституционного порядка в стране.

Надо американцам, на мой взгляд, сейчас говорить о том, что необходимо менять политический режим в Киеве, восстанавливать конституционную законность, конституционные права граждан, проводить, может быть, выборы, когда создадутся для этого условия, — сказал он.

Азаров сослался на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия будет вести переговорный процесс с американцами, а не с киевским руководством. По мнению экс-премьера, именно в этом направлении должна меняться переговорная позиция.