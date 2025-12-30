Арестович объяснил атаку ВСУ на резиденцию Путина Арестович связал атаку на резиденцию Путина с игрой Зеленского против Трампа

Атака Вооруженных сил Украины на резиденцию президента России Владимира Путина стало частью политической игры Владимира Зеленского против американского лидера Дональда Трампа, заявил на YouTube-канале бывший советник главы офиса украинского главы Алексей Арестович. По его словам, произошедшее носит характер целенаправленной провокации, направленной против самого процесса переговоров и посреднической роли американского президента.

Арестович также выразил мнение, что Зеленский действует при поддержке ряда европейских стран и стремится затянуть переговорный процесс до промежуточных выборов в Конгресс США, исход которых может оказаться неблагоприятным для нынешней американской администрации. По его словам, подобные действия наносят репутационный ущерб президенту Соединенных Штатов.

Получается, что Трамп выглядит полностью дискредитированным джентльменом в этой ситуации, неспособным обеспечить качественное прохождение переговоров и отсутствие провокаций, — подчеркнул Арестович.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что системы противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ отразили масштабную атаку беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области. В течение ночи с 28 на 29 декабря был перехвачен и уничтожен 91 украинский ударный беспилотный летательный аппарат. Атака была отражена на дальних и ближних подступах к объекту.