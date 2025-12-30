Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 11:28

Арестович объяснил атаку ВСУ на резиденцию Путина

Арестович связал атаку на резиденцию Путина с игрой Зеленского против Трампа

Алексей Арестович Алексей Арестович Фото: Evgen Kotenkoukrinform/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Атака Вооруженных сил Украины на резиденцию президента России Владимира Путина стало частью политической игры Владимира Зеленского против американского лидера Дональда Трампа, заявил на YouTube-канале бывший советник главы офиса украинского главы Алексей Арестович. По его словам, произошедшее носит характер целенаправленной провокации, направленной против самого процесса переговоров и посреднической роли американского президента.

Арестович также выразил мнение, что Зеленский действует при поддержке ряда европейских стран и стремится затянуть переговорный процесс до промежуточных выборов в Конгресс США, исход которых может оказаться неблагоприятным для нынешней американской администрации. По его словам, подобные действия наносят репутационный ущерб президенту Соединенных Штатов.

Получается, что Трамп выглядит полностью дискредитированным джентльменом в этой ситуации, неспособным обеспечить качественное прохождение переговоров и отсутствие провокаций, — подчеркнул Арестович.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что системы противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ отразили масштабную атаку беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области. В течение ночи с 28 на 29 декабря был перехвачен и уничтожен 91 украинский ударный беспилотный летательный аппарат. Атака была отражена на дальних и ближних подступах к объекту.

Владимир Зеленский
Владимир Путин
атаки ВСУ
Алексей Арестович
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков ответил на вопрос о продолжении переговоров по Украине
Белоусов подписал приказ о призыве в 2026 году
С наступлением холодов армии России стало проще находить Starlink
Терапевт назвала заболевания, которые часто обостряются на Новый год
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
В США сделали заявление насчет ответа России на атаку по резиденции Путина
В Красноярском крае началось расследование дела о хищении с предприятий
В Москве задержали «зайца», который плеснул горячий шоколад в лицо девушке
Тарасова назвала самый надоевший в 2025 году вопрос
Папа римский получил новогоднее поздравление от Путина
Путин направил послание Алиеву и Пашиняну
Азаров посоветовал США начать избавляться от Зеленского
В НСПК рассказали, когда выведут из оборота карты Visa и Mastercard
Путин поздравил с наступающим Новым годом зарубежных лидеров
Веганский салат с сейтаном: простой рецепт, который хочется повторить
Москвичам рассказали, какая погода будет в столице на Рождество
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
Путин поздравил с Новым годом бывших президентов и глав правительств
Картаполов заявил, что ВС РФ не будут бить по «золотым унитазам» Зеленского
Путин поздравил Трампа с наступающим Новым годом
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.