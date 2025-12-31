Как избежать новых рисков блокировки карт: главное, что нужно помнить

Внезапные блокировки карт после переводов между своими счетами — новая реальность для рядовых россиян. Опасаясь санкций регуляторов, банки все чаще перестраховываются даже в ущерб своим клиентам. При этом с 2026 года ситуация может усугубиться. Признаков для проверки операций на предмет мошенничества станет вдвое больше. Как обезопасить свои деньги и не подпасть под блокировку — в материале NEWS.ru.

Что известно о новом списке признаков мошеннических операций

С 2026 года в России вступают в силу новые правила по борьбе с финансовым мошенничеством. Обновленный регламент обязывает банки выявлять и блокировать переводы средств в случаях:

несанкционированного списания;

операций, на которые клиент дал разрешение, будучи введенным в заблуждение;

сделок, совершенных с использованием доверительных отношений в корыстных целях.

По информации Центрального банка, текущая ситуация остается напряженной: только за третий квартал 2025 года кредитные организации предотвратили около 28,5 миллиона попыток хищения средств. Однако, несмотря на это, мошенникам удалось провести свыше 460 тысяч успешных транзакций. Этот показатель демонстрирует резкий рост — более чем на 50% по сравнению со средними значениями предыдущего года.

При этом общая сумма украденных средств (8,2 млрд рублей) осталась практически на прежнем уровне. Это может свидетельствовать о смене тактики преступников: они, вероятно, перешли к большому количеству операций с уменьшенными суммами, чтобы снизить заметность и усложнить их выявление.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какой денежный перевод банк может посчитать мошенническим

ЦБ ранее обнародовал 12 признаков (регулятор расширил этот список), по которым банк может заподозрить, что вы не сами отправляли деньги, а действовали под влиянием мошенников.

В банке видят, что получатель денежных средств числится в черном списке ЦБ или в других базах данных мошенников.

Получатель денежных средств находится под подозрением. Сведения о получателе или его карте совпадают с данными из официальной государственной системы по борьбе с киберпреступлениями.

Подозрительные действия с картой в банкомате. Терминал слишком долго «думает» при обработке карты, что может указывать на использование скиммингового устройства.

Платеж помечен как рискованный. Система банка или платежная система (например, при быстрых платежах) автоматически присвоила операции высокий уровень риска.

Перевод с нового или подозрительного устройства. Операция была совершена с телефона или компьютера, с которого ранее проводились мошеннические переводы.

Необычное поведение физлица. Перевод не похож на обычные платежи по сумме, времени, месту, получателю или частоте. Например, вы никогда не переводили большие суммы по ночам.

Получатель находится в черном списке банка из-за подозрительных операций.

Получатель — фигурант уголовного дела. Есть официальная информация, что против него было заведено уголовное дело из-за мошеннических переводов.

Подозрительная активность до перевода. Необычные телефонные звонки. Вам звонили с незнакомых номеров, разговоры были долгими или частыми. Вас завалили сообщениями: большое число СМС, писем на почту или в мессенджеры (в том числе от «Госуслуг» или банков), часто с новых номеров.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Признаки взлома устройства или аккаунта. На вашем телефоне или компьютере обнаружено вредоносное программное обеспечение. Вход в интернет-банк был произведен через незнакомого провайдера, с другой операционной системы или с использованием программ для скрытия данных (например, VPN). В вашем банковском кабинете или на «Госуслугах» за 48 часов до перевода был изменен привязанный номер телефона. Произошла смена сим-карты в телефоне перед подтверждением платежа. Другой банк или платежная система уведомили о попытке мошенничества с вашим участием.

Схема «обналичивания» после перевода. В течение 24 часов после перечисления большой суммы «частнику» за границу вы или кто-то другой вносите на свой счет наличные через банкомат с использованием виртуальной карты.

Перевод денег через быстрые платежи. На ваш счет через СБП поступила крупная сумма (более 200 тыс. рублей) со счета в другом банке. Вы пытаетесь перевести эти деньги человеку, который ранее не получал от вас средства.

Дополнительные признаки для переводов в цифровых рублях:

получатель цифровых рублей — известный мошенник. Его данные есть в общей базе мошенников Банка России;

оператор платформы цифрового рубля подозревает получателя средств в мошеннических операциях внутри системы цифрового рубля.

На что обращать внимание при переводе денег

Ключевое нововведение с 2026 года — блокировка операций клиента при переводе денежных средств через СБП на сумму свыше 200 тысяч рублей в случае, если клиент подвергается влиянию мошенников, говорит NEWS.ru старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Для этого, по его словам, в том числе будет отслеживаться активность клиента в мессенджерах. «Под блокировку попадут операции, при которых клиент первоначально переводит на свой счет денежные средства с других счетов, а затем происходит перевод суммы сверх указанного лимита на реквизиты систем платежа, с которых ранее не было транзакций (в течение полугода)», — объясняет эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Таким образом регулятор дает юридическое право приостанавливать переводы до получения разъяснений и подтверждающих документов по платежу через СБП, добавляет Ферапонтов.

По его мнению, банкам потребуется адаптационный период для реализации мер за счет настройки систем фрод-мониторинга и механизма взаимодействия с клиентом для подтверждения операции. «Этот адаптационный период может занять несколько месяцев, в течение которых системы будут достаточно жестко отсекать и блокировать указанные операции», — отмечает эксперт.

Исходя из документа регулятора, ограничения в первую очередь будут касаться переводов между физлицами в рамках установленных условий, полагает он. Уточняющие формулировки, как подчеркивает Ферапонтов, направлены именно на пресечение мошеннических операций, когда на клиента оказывается давление с помощью методов социальной инженерии.

Что сделать, чтобы вашу карту или счет не заблокировали

Самая безопасная и полезная рекомендация во избежание блокировки перевода денежных средств — это предупредить банк об этой операции заранее, считает доцент экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.

«Позвоните в банк или посетите отделение лично и предупредите о предстоящем переводе денежных средств», — говорит собеседница NEWS.ru.

По ее словам, четкое указание назначения платежа в комментарии также помогает снизить степень подозрительности операции со стороны автоматизированных систем контроля. В частности, для переводов между родственниками эксперты рекомендуют четко указать суть, например: «подарок сыну» или «материальная помощь родителям», а при оплате коммерческих услуг — давать ссылку на конкретный договор: «оплата по договору подряда № Х от ХХ.ХХ.ХХХХ».

«Ни в коем случае не нужно дробить переводы на более мелкие суммы денежных средств. Таким образом вы еще больше повысите сомнительность своих действий», — предупреждает Гомонко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для регулярных бизнес-расчетов и крупных переводов контрагентам оптимальным решением является официальное оформление статуса (самозанятого или индивидуального предпринимателя). Это значительно упрощает взаимодействие с банком и снимает большинство вопросов со стороны финансового мониторинга, говорит в беседе с NEWS.ru владелец страховой компании, эксперт-практик по управлению активами Ярослав Остудин.

Читайте также:

Банки проверяют родство: кому можно и нельзя переводить деньги

Как безопасно снять наличные, чтобы не заблокировали счет или карту

Переводы себе по СБП и не только: какие операции попали в черный список ЦБ

Что делать, чтобы вашу карту не заблокировали: советы ЦБ и экспертов

50 000 в одни руки: за что в РФ ограничат снятие налички с сентября 2025-го