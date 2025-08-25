50 000 в одни руки: за что в РФ ограничат снятие налички с сентября 2025-го

С 1 сентября российские банки усилят контроль за обналичиванием средств в банкоматах. Если операция покажется им подозрительной, суточный лимит на снятие денег ограничат. О том, какие именно ваши действия могут принять за мошеннические и как снизить риски блокировок, — в материале NEWS.ru.

Какие действия банки посчитают мошенническими

С 1 сентября в России вступает в силу закон, в рамках которого банки смогут ограничивать снятие через банкомат наличности в том случае, если операция покажется им подозрительной. Банк России обнародовал признаки подозрительных трансакций. Всего таких критериев девять:

нехарактерное для человека поведение при снятии денег: непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата;

превышение установленного времени ответа на запрос. Технический сбой при попытке снять наличные;

запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом — например, не с карты, а по QR-коду;

снятие денег в течение суток после оформления кредита или займа или увеличение лимита на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте; перевод человеком на свой счет в одном банке более 200 тысяч рублей по СБП со своего счета в другом или досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму;

появление информации об уровне риска операции без добровольного согласия, о факторах риска компрометации данных электронного средства. Например, если банки зафиксируют подозрительные операции;

изменение активности телефонных разговоров как минимум за шесть часов до операции, рост количества СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах;

смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, получение информации (в том числе от операторов связи) о том, что изменились характеристики телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, или наличие на его устройстве вредоносных программ;

наличие информации о пяти и более отказах в выдаче наличных денежных средств (в том числе в связи с превышением лимита кредитования либо ошибками при вводе ПИН-кода) в течение календарного дня;

совпадение сведений о клиенте или его электронном средстве платежа с данными из ГИС противодействия кибермошенничеству (данный признак будет применяться с 1 марта 2026 года).



Как банки будут ограничивать выдачу налички

Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки. Чтобы снять более крупную сумму в этот период, придется посетить отделение банка.

Способ информирования предусмотрен договором клиента с банком. Как правило, это СМС-сообщение или пуш-уведомление.

В этом случае у клиента банка будет несколько вариантов действий: прекратить попытки снятия денег, сообщить о похищении или утере карты (она будет полностью заблокирована) или подтвердить, что средства получает владелец счета (банк должен разблокировать операцию).

Зачем власти решили ограничить выдачу налички

Смысл нововведений — защита прав клиентов банков и предотвращение случаев мошенничества с картами.

В действующем законодательстве нет ограничений на снятие наличных с помощью банкоматов, чем и пользуются злоумышленники. Они могут получить доступ к чужим картам, обманом выманить у владельцев данные и похитить деньги. Кроме того, граждане, оказавшиеся под давлением мошенников, могут снять средства с «пластика» и передать их.

По данным ЦБ, в 2024 году аферисты похитили со счетов россиян 27,5 млрд рублей. Это рекордный показатель за все время ведения статистики. Больше всего средств было украдено напрямую с банковских счетов через приложения — 9,6 млрд руб. Еще 8,5 млрд рублей вывели через карты.

Как клиентам банка избежать блокировки

«Перед снятием крупной суммы наличными не стоит переводить с нескольких карт на одну — ту, с которой потом собираетесь снимать деньги, — советует преподаватель школы бизнеса „Синергия“ кандидат экономических наук Даниил Петухов. — Лучше сделать несколько операций по каждой карте».

Если сумма слишком крупная и подобные операции вы проводите нечасто — желательно пойти в отделение банка с паспортом и провести операцию там, говорит собеседник NEWS.ru.

Самая лучшая рекомендация — не совершать действий, которые для вас нехарактерны, говорит в беседе с NEWS.ru старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. При этом сумма в данном случае значения не имеет.

«Банки будут обращать внимание не на сумму, а на типичность или нетипичность операции. Например, если вы всегда снимаете деньги небольшими суммами и тут решили получить крупную сумму. Или наоборот: если вы оплачивали расходы преимущественно безналичным путем, а теперь вдруг начали снимать наличные — это может показаться подозрительным», — объясняет юрист.

