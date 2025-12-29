Новый год — 2026
«Россия уважает»: в Эстонии оценили риски конфликта с РФ в НАТО

Глава разведки Эстонии Розин: РФ не планирует нападать на страны-члены НАТО

Россия не демонстрирует никаких намерений атаковать государства-члены НАТО, заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин. В интервью ERR он подчеркнул, что Москва, по всей видимости, руководствуется принципами сдержанности в отношениях с Альянсом.

Пока что ясно, что Россия уважает НАТО и в данный момент старается избегать любых публичных конфликтов, — отметил он.

Ранее появилась информация, что Эстония изменила административные правила оформления документов. Теперь в паспортах и удостоверениях личности граждан Эстонии, родившихся на территории Печорского района Псковской области, в графе «Место рождения» указывают не «Российская Федерация», а «Эстония».

Тем временем депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что отправка миротворцев на Украину и прямое военное участие ФРГ в этой миссии не принесут ничего хорошего. По его словам, участие стран НАТО и государств ЕС с антироссийской позицией может привести к эскалации и втягиванию страны в чужой конфликт.

