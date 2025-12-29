Папа Римский Лев XIV направил на Украину гуманитарную помощь в виде 100 тыс. упаковок супа быстрого приготовления, сообщили в пресс-службе Святого престола. Ее доставят в зоны, находящиеся вблизи линии фронта, где люди чаще всего сталкиваются с обстрелами.

100 тыс. пакетов, которые, если добавить немного воды, превращаются в питательные супы с курицей и овощами, — говорится в сообщении.

Кардинал Конрад Краевский охарактеризовал этот подарок как скромный знак внимания, призванный поддержать семьи, переживающие трудности в процессе поиска убежища. Он отметил, что Папа Лев не только молится за мир, но и активно помогает семьям, столкнувшимся с трудностями.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что гуманитарная колонна из республики подверглась обстрелу ВСУ. Три человека погибли, включая заместителя главы Шамильского района Магомеданби Гаджиева и активистов «Самообороны» Али и Мурада. Общественный деятель Шамиль получил ранения и госпитализирован. Гуманитарную помощь, включая продукты, инструменты и детские письма, перевозили на двух автомобилях. Один сломался, что спасло жизни, а второй и легковой авто были атакованы дронами. Конвой действовал с добрыми намерениями.