Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 13:20

Папа Римский отправил Украине три грузовика гуманитарной помощи

Папа Римский Лев XIV отправил на Украину 100 тыс. упаковок сухих супов

Лев XIV Лев XIV Фото: ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Папа Римский Лев XIV направил на Украину гуманитарную помощь в виде 100 тыс. упаковок супа быстрого приготовления, сообщили в пресс-службе Святого престола. Ее доставят в зоны, находящиеся вблизи линии фронта, где люди чаще всего сталкиваются с обстрелами.

100 тыс. пакетов, которые, если добавить немного воды, превращаются в питательные супы с курицей и овощами, — говорится в сообщении.

Кардинал Конрад Краевский охарактеризовал этот подарок как скромный знак внимания, призванный поддержать семьи, переживающие трудности в процессе поиска убежища. Он отметил, что Папа Лев не только молится за мир, но и активно помогает семьям, столкнувшимся с трудностями.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что гуманитарная колонна из республики подверглась обстрелу ВСУ. Три человека погибли, включая заместителя главы Шамильского района Магомеданби Гаджиева и активистов «Самообороны» Али и Мурада. Общественный деятель Шамиль получил ранения и госпитализирован. Гуманитарную помощь, включая продукты, инструменты и детские письма, перевозили на двух автомобилях. Один сломался, что спасло жизни, а второй и легковой авто были атакованы дронами. Конвой действовал с добрыми намерениями.

гуманитарная помощь
Украина
Ватикан
обстрелы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где именно похоронили Алентову
Пожилого мужчину «обварило» кипятком в ванной
Премьер Польши оценил сроки мирных переговоров по Украине
IT-эксперт ответил, сколько будет стоить разработка игры Call of Duty в РФ
В ФШР отреагировали на поведение Карлсена после поражения от Артемьева
Германия сократила экспорт оружия на Украину почти в семь раз
Корпоративные банкротства в США достигли исторического максимума
Полпредом кабмина в судах вместо Барщевского стал Степанов
Покинувший РФ автопроизводитель решил зарегистрировать два товарных знака
Раскрыто место будущего захоронения Брижит Бардо
Гималайский медведь в Московском зоопарке впервые впал в спячку
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир в преддверии Нового года
В АТОР ответили, как не столкнуться с проблемами при въезде в Таиланд
На Западе заявили, что Путин переиграл Зеленского перед встречей с Трампом
«Не хватило амбиций»: гроссмейстер Шипов о выступлении Артемьева на ЧМ
Песков назвал решение, которым Зеленский может прекратить конфликт
Психиатр назвал главное преимущество Нового года без алкоголя
Российская лазерная система впервые выжгла дрон на рекордном расстоянии
В России «легли» сразу три банка
Подсластители и сахарозаменители: лучшие и худшие, отличия и опасности
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.